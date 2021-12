Rowling kritiseeris politsei suhtumist transsoolistesse vägistajatesse

Šotimaa politsei teatas hiljuti, et registreerib mehe suguelunditega vägistaja naisena, kui kuriteo toimepannud isik ise väidab, et ta on naissoost, olenemata sellest, kas ta on seaduslikult sugu vahetanud, vahendas The Times.

"Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Rumalus on tugevus. Peenisega vägistaja on naine," kirjutas Rowling sotsiaalmeedias.

Rowling viitas kuulsa autori George Orwelli teosele "1984". Raamat kirjeldab karmi diktatuuri, kus kodanikke sunnitakse uskuma tegelikkusega vastuolus olevaid ideid, et piirata inimeste vaba mõtlemist ja eneseväljendust.

Rowling on viimastel aastatel teravalt kritiseerinud poliitikat, mis võimaldab inimestel oma sugu ise tuvastada. Tema sõnavõtud on teeninud nii kriitikat tühistamise üleskutseteni välja kui heakskiitu.

Šotimaa politsei poliitikat kritiseeris ka kohalik poliitik Kenny MacAskill.

"Olen 20 aastat juristina näinud mõningaid juriidilisi absurdsusi, kuid see ületab kõike. See on füüsiliselt võimatu ja see pole kooskõlas terve mõistusega. Kannatavad naisvangid ja elutähtis kuritegevuse statistika muutub kasutuks," ütles MacAskill.

Šotimaa politsei poliitikat kommenteeris ajalehele ka politseiametnik Fil Capaldi.

"Politseiga kokku puutuvate isikute soo tuvastamine põhineb sellel, kuidas nad end ise tuvastavad. See on kooskõlas politsei väärtustega. Šotimaa politsei ei nõua bioloogilise soo või soolise identiteedi tuvastamiseks muid tõendeid kui ainult isiku enesedeklaratsiooni, välja arvatud juhul, kui see on asjakohane uurimise jaoks, millega nad on seotud," ütles Capaldi.