Otepää vald lõpetas puudega lapse ebavõrdse kohtlemise

Otepää vallas elava kuueliikmelise pere pesamuna alustas sel sügisel kooliteed. Oma erivajaduse tõttu ei ole tal võimalik õppida koduvallas Otepääl, vaid ta käib 40 kilomeetri kaugusel Tartus hariduslike erivajadustega laste koolis. See oli ka põhjus, miks vald jättis pere ranitsatoetuseta, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Pere pöördus õiguskantsleri poole ja palus tal hinnata, kas vald kohtleb peresid võrdselt, kui ei maksa puudega lapse vanemale esmakordselt kooli mineva lapse koolitoetust, kui laps ei saa puude tõttu õppida valla koolis.

Novembris teatas õiguskantsler Ülle Madise, et Otepää vald kohtleb ranitsatoetuse andmata jätmisel ebavõrdselt nii puudega lapse vanemat kui last. Madise palus vallavolikogul viia määrus kooskõlla põhiseadusega. Ühtlasi palus ta vallal 15. detsembriks teada anda, kuidas on ettepanekut järgitud.

Esmaspäeval peetud vallavolikogu istungil muutsidki volinikud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda.

Kommenteerides kogu tekkinud teemat, ütles pereisa Herko Sunts nüüd, et avaliku sektoriga asjade ajamisel peavad inimesed olema ikka väga pädevad ja teadma oma õigusi.

"Paraku pole väga paljud selleks suutelised ja loobuvad. Vahel on tunne, et ametnikkond teebki oma suvalt otsuseid ja nad arvavad, et kes ikka viitsib sellega jännata," märkis ta. "Antud juhul oli ka meie perel loobumise mõtteid, aga kuna teema sai üles võetud, sai otsustatud, et selle juhtumiga tuleb ikkagi lõpuni minna."

Suntsi sõnul tekib just küsimus vallavalitsuse kompetentsusest õigusvaldkonnas. "Selles juhtumis ei pidanud olema palju juuraharidust, et saada aru: asi on põhiseaduse ja muude aktidega vastuolus," ütles ta. "Vallamaja juristid oleks pidanud ju selle kohe läbi hammustama, kui see teema seal lauale tuli."

Toetust pere veel saanud ei ole. "Küll oleme esitanud Otepää vallavalitsusele vaide selle otsuse kohta, et meile ranitsatoetust ei eraldatud," ütles Sunts. "Kuna vaide läbivaatamise tähtaeg on kümme päeva, aga vallavalitsusel on võimalus asjaolude täpsustamiseks seda pikendada 30 päevani, nii nad ka tegid ning on lubanud mulle vastuse anda 31. detsembriks."

Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova ütles, et volikogu esimees ja vallavanem on varem korduvalt selgitanud, et määrus on ajale jalgu jäänud ja tuleb üle vaadata.

"Paraku sattus määruse muutmise teema omavalitsuse volikogu valimiste aegsesse perioodi, mistõttu muudatuse sisseviimine võttis aega," märkis ta. "Samas menetleti seda pärast volikogu sotsiaalkomisjoni kinnitamist esimesel võimalikul istungil."

Otrokova lisas, et määruse muudatus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates tänavu 1. septembrist. "Muudatuse jõustumisel on võimalik Herko Suntsi avaldus ranitsatoetuse saamiseks rahuldada," kinnitas valla kõneisik.