Narva palkab energiahinna hüvitiste menetlemiseks juurde 20 inimest

Kui valitsus otsustab, et energiakulude hüvitamise aluseks on toetusesaaja piirsissetulekuk 673 eurot, siis võiks Narvas toetust küsida umbes 15 000 leibkonda. Kui aga piirsissetulekuks saab eelmise aasta mediaanpalk, mis on veidi üle 1000 euro, siis võib energiakulude toetust paluda 25 000 Narva leibkonda, mis 53 000 inimesega linnas tähendab praktiliselt kogu elanikkonda.

Ühelt poolt paneb see proovile omavalitsuse võimekuse nii suurt hulka inimesi korraga teenindada, teisalt aga annab märku, et Narva ongi paraku vaene linn.

"See näitab Narva üldist elatustaset, sest Narva keskmine palk on umbes 1000 eurot, kui riigis on 1500 eurot või rohkem. Veel kord selgub siit Narva suurim probleem, see on palgavaesus, madalad palgad," rääkis volikogu esimees Katri Raik.

Narvas hakkab energiakulude hüvitamise toetuse avaldusi menetlema kohalik sotsiaalabiamet. Ameti direktori Jelena Vassiljeva sõnul on väljakutse suur, kuna tavaline Narva elanik eelistab paberid isiklikult kohale tuua.

"See on absoluutselt selge, et Narva elanik armastab kõndida ja isiklikult küsimusi esitada. Sellega peab arvestama, sest see on Narva eripära. Loomulikult saab avaldusi esitada e-postiga ning loodame, et inimesed pääsevad ID-kaardiga ligi ka sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrile STAR. See kergendaks meie ülesannet tunduvalt," sõnas Vassiljeva.

Volikogu esimehe Katri Raigi hinnangul on eelseisev ülesanne mahukam kui elanikkonna vaktsineerimine.

"No eks see ole hullem, kui valimised ja vaktsineerimine kokku, kui päris aus olla. Nii et sotsiaalabiamet plaanib tööle võtta 20 täiendavat inimest ajutiselt ja avame linnas 4-5 punkti, kus saab avaldusi sisse anda. Nii et selline "valimised volume 2"," sõnas Raik.

Energiakulude hüvitamise toetuse avaldusi hakatakse Narvas vastu võtma alates 17. jaanuarist. Sotsiaalabiamet palub inimestel kohe mitte esimesel päeval kohale tormata, sest toetust saab küsida kuni tuleva aasta maikuuni.