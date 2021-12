Ekspress Grupp ostab Geenius Meedia

Meediakontsern AS Ekspress Grupp ostab Eesti meediaettevõtte OÜ Geenius Meedia, mis annab välja Geeniuse kaubamärgi alla koondunud veebiportaale ja erinevaid podcaste ning trükimeediaväljaandeid.

Reedel sõlmis Ekspress Grupp lepingu 100-protsendise osaluse omandamiseks Geenius Meedia asutajatelt ning peamistelt osanikelt Henrik Roonemaalt ja Siim Saidlalt.

Tehingu järel jääb Geenius Meedia tegutsema eraldiseisva meediaettevõttena ning selle asutajad jätkavad aktiivset osalemist ettevõtte juhtimises ja igapäevategevuses. Geenius Meedia tänased võtmeisikutest optsiooni omanikud saavad tehingu käigus Ekspress Grupi aktsiaoptsiooni omanikeks ja kontsern väljastab 371 000 aktsiaoptsiooni. Optsiooniprogrammi kinnitab Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolek, mille toimumise ajast teavitatakse aktsionäre eraldi.

Tehingu hind ja täpsemad detailid on poolte kokkuleppel konfidentsiaalsed. Tehingut rahastab osaliselt SEB Pank. Tehingu juriidilised nõustajad on Ellex Raidla ja COBALT.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et Geenius Meedia ostuga jätkab Ekspress Grupp digitaalse meediaäri kasvatamist, mis on ettevõtte strateegias oluline eesmärk.

"Digitaalsed tulud annavad juba täna ligi 75 protsenti Ekspress Grupi müügitulust. Geenius Meedia on viimastel aastatel edukalt kasvatanud oma digitaalse ja traditsioonilise meediaäri mahtusid, suudab toota kvaliteetset ja lugejaid köitvat sisu ning tegutseb kasumlikult. Lisaks on tegemist nišiga, mida Ekspress Grupi väljaanded täna regulaarselt ei kata. Geenius Meedia jätkab iseseisva meediaettevõttena, tootes omanäolist ajakirjanduslikku sisu ning omades iseseisvat juhtimist. Ekspress Grupi kontsern pakub Geenius Meediale sünergiat meediaäri toetavates funktsioonides," lausus ta.

Geenius Meedia kaasasutaja Henrik Roonemaa ütles, et tehing avab Geenius Meedia jaoks uue arenguetapi.

"OIeme kuue aastaga ehitanud üles toimiva meediamudeli, kuid ettevõtte edasiseks arenguks on sobiv hetk kaasata finantsiliselt tugev strateegiline omanik. Uue omanikuga oleme leppinud kokku, et tehing ei too kaasa muudatusi Geenius Meedia igapäevategevuses või juhtimises ning Geenius jätkab nii ajakirjanduslikult kui äriliselt iseseisvana," lausus ta.

2020. aasta majandusaasta aruande järgi teenis Geenius Meedia mullu 76 293 eurot kasumit, aasta varem oli kasum 95 828 eurot. Mullune müügitulu oli 1 157 921 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasumit oli kogunenud 127 904 eurot.

Geenius Meedias töötas mulluse detsembri seisuga täistööajale taandatuna 30 inimest, tööjõukulu oli 637 663 eurot.

Kohustisi oli ettevõttel eelmise aasta 31. detsembri seisuga 140 152 euro eest. Geenius Meedia varade väärtuseks oli 346 849 eurot.

Geenius Meedia OÜ asutasid 2015. aastal tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa ja kirjastaja Siim Saidla. Algselt tehnoloogiuudiste portaalina alustanud Geenius Meedial on praegu 13 erinevat veebiportaali, podcastid ja ajakirjad. Geenius Meedia sisu koondab digitaalne veebiportaal geenius.ee.

Geeniuse veebiportaalidel on igakuiselt umbes 300 000 lugejat ning umbes 4000 maksvat digitellimust. Käesoleva aasta üheksa kuuga on Geenius Meedia müügitulud ligikaudu 1,4 miljonit eurot, mis on pea kahekordistunud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Geenius Meedia osanikeks on OÜ Fookus Kapital, SGH OÜ ja OÜ Suured Sõnad.