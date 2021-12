Venemaa julgeolekuettepanekud piiravad NATO ja USA rolli Ida-Euroopas

Venemaa avaldas reedel NATO-le ja USA-le suunatud julgeolekuettepanekud. Ettepanekutes öeldakse, et NATO ei tohi korraldada Ukrainas, Ida-Euroopas, Lõuna-Kaukaasias ja Kesk-Aasias sõjalist tegevust.

Ettepanekud, mis Venemaa sõnul on eluliselt tähtsad tagamaks tema julgeolekut, ütlevad, et NATO ei tohi lubada uusi liikmeid USA-juhitavasse allianssi ning nõuavad, et uusi sõjaväebaase ei rajataks endistesse NSV Liidu vabariikidesse.

Moskva esitas ettepanekud ajal, mil Venemaa ja lääneriikide suhted on pingestunud Ukraina küsimustes.

Samuti tahab Moskva, et oleks välistatud kesk- ja lühimaarakettide paigutamine piirkondadesse, kust saaks rünnata "teiste poolte" sihtmärke.

Venemaa nõuab, et 2008. aasta NATO otsus, mille kohaselt võib Ukrainast ja Gruusiast saada kunagi alliansi liikmed, tühistataks.

Vene asevälisministri Sergei Rjabkovi sõnul oleks selle otsuse tühistamine väike samm õiges suunas.

Rjabkov märkis, et Venemaa ettepanekud ei ole ultimaatum Läänele, kuid Moskva hoiatust ei tohiks alahinnata.