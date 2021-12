USA ei ole nõus ilma liitlasteta Venemaaga Euroopa julgeolekut arutama

USA lükkas reedel tagasi Venemaa ettepanekud NATO mõjusfääri piiramiseks ja ütles, et ei pea läbirääkimisi ilma Euroopata.

"Me ei pea Euroopa julgeoleku üle kõnelusi ilma oma Euroopa liitlaste ja partneriteta," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki.

"Me nägime Venemaa ettepanekuid, arutame neid meie Euroopa liitlaste ja partneritega," lisas ta.

Vene välisministeerium avaldas reedel oma veebiküljel kokkuleppe projekti meetmetest Venemaa ja NATO riikide julgeoleku tagamiseks.

"Me oleme suutnud arutada Venemaaga strateegilisi küsimusi aastakümneid," ütles Psaki. "Pole põhjust, miks me ei saaks seda ebastabiilsuse vähendamiseks edaspidigi teha, aga me teeme seda koostöös ja koordinatsioonis meie Euroopa liitlaste ja partneritega."

"Me ei sea ohtu põhimõtteid, millele Euroopa julgeolek rajaneb, sealhulgas, et kõigil riikidel on õigus otsustada oma tuleviku ja välispoliitika üle välise mõjutamiseta."

Venemaa kaugeleulatuvate ettepanekute järgi, mida Moskva nimetab oma julgeolekule ülioluliseks, ei tohiks NATO-sse uusi liikmeid võtta ja endistesse nõukogudemaadesse uusi baase rajada.

Vene välisministeerium teatas, et on valmis Ühendriikidega asja arutama juba laupäeval.

Dokumentide avaldamine, mis on rahvusvahelises diplomaatias ebatavaline, langeb ajale, mil Lääs süüdistab Moskvat Ukrainasse tungimiseks valmistumises. Vene president Vladimir Putin eitab ründamiskavatsust.