Raul Rebane: Vene televisioon ja Valgevene

Valgevene on strateegilises võtmekohas, Venemaa viimane suur strateegiline liitlane ja selle riigi tulevikust sõltub palju ka meie jaoks. Kaks vananevat diktaatorit, Vladimir Putin Venemaal ja Aleksandr Lukašenko Valgevenes hoiavad kogu Euroopat pinge all, seepärast on kasulik teada, mis seal toimub.

Ukraina Kriisimeedia Keskus on headest analüütikutest koosnev uurimisgrupp, mis on viimastel aastatel teinud head tööd Venemaa uurimisel. 2017. aastal avaldasid nad uuringu Euroopa riikide imagost Venemaa peamiste telekanalite lugude põhjal. Analüüsiti läbi 31 000 lugu ja järeldused veensid, et pole tähtsust, kuidas sa Venemaaga käitud, sõimata saad ikka. 38 riigi keskmisena oli 85 protsenti lugudest negatiivsed, enamik puhas vale.

Paar nädalat tagasi avaldas seesama keskus uuringu sellest, kuidas Vene telekanalid kajastasid Valgevenet ja eelkõige presidendivalimisi 2020 aastal. Minu arvates on tegemist väga huvitava tööga ja eelkõige seepärast, et see on omamoodi kaasaja Venemaa meedia psühholoogiline portree.

Valimistel teatavasti Lukašenko võltsis mis suutis, tegi ennast uuesti presidendiks, sündisid massirahutused, mis lõpuks toorelt maha suruti, ja praegu ongi Valgevene omamoodi külmutatud seisus. Lukašenko valitseb, Euroopa seda ei tunnusta, opositsioon istub vangis ja Putin kitsendab iga päev Valgevene kui iseseisva riigi võimalusi.

Aga mida siis Venemaa meedias Valgevenest arvati?

Väga huvitav oli meedia käitumine valimiste ajal, mis toimusid 9. augustil 2020. Enne seda ei pööranud Vene telekanalid Valgevenele mingit tähelepanu, ilmus üldse ainult neli lugu ja päeval enne valimisi mitte ühtegi. Ilmselt oletati Lukašenko võitu niikuinii.

"Venemaa propaganda jaoks oli Lukašenko võit vaieldamatu."

Nii pea kui algasid protestid, tormas kogu meedia valimisi õigustama ja Lukašenkot õigeks presidendiks kuulutama. Tehti kiiresti 30 lugu võidust, kümme lugu ausatest valimistest, kaheksa lugu sellest, kuidas Venemaa tunnistab valimisi õigeteks. Ja seda kõike ainult ühe päeva jooksul, 10 augustil. Venemaa propaganda jaoks oli Lukašenko võit vaieldamatu ja oli ilmselge, et "enamik rahvast hääletas tema poolt".

Protestide kajastamisel võeti suund, et seal on välismaa koordineeritud mõju ja igal juhtumil kasutati võrdlust Ukraina värvilise revolutsiooniga.

Uurijad jagasid protestide teema seitsmeks narratiiviks. 38 protsenti lugudest räägib sellest, et lääs üritab kontrollida Valgevenet, 20 protsenti sellest, kuidas protestid organiseeriti välismaalt, 19 protsenti sellest, kuidas Venemaa ei luba teistel maadel sekkuda Valgevene asjadesse.

Oluline meediateema on ühine minevik. 75 protsenti lugudest on sellest, kuidas Venemaa ja Valgevene koos säilitavad ajaloolist tõde ja kuidas Venemaa koos teistega Valgevene vabastas.

Uuriti sedagi, mida räägitakse Venemaa ja Valgevene suhetest. Siin on peamine teema, et oleme partnerid, see on 34 protsendis lugudest. 24 protsenti lugudest kõneles sellest, kuidas Putin ja Lukašenko on sõbrad, 22 protsenti sellest, kuidas koos tehakse sõjaharjutusi.

Olgu siin ka toodud viis peamist ajaloolist narratiivi, mida Vene meedia rakendab Valgevene ajaloost rääkides.

Venelased, valgevenelased ja ukrainlased olid üks rahvas kuni 13. sajandini. Neil oli ühine veri, ühine ajalugu ja keel. Vene armee vabastas Valgevene natsismist. Valgevene keel on sõnade poolest vaene ja lihtsalt poola mõjude poolt rikutud vene keel. Valgevene rahvus on lääne leiutatud kunstlik kontseptsioon, seetõttu ei ole ka valgevene identiteeti. Valgevene valge-punane-valge lipp ja loosung "Elagu Valgevene!", mida protestijad kasutasid, on natside käsilaste sümbolid.

Et nii räägitakse iseseisva riigi, rahva ja keele kohta on päris hirmus ja näitab, et oma huvide kaitsmisel piire ei tunta. Ka näitas uuring üheselt, et Kreml ja vene telemeedia on täiesti ühtsed. Meedia on lihtsalt Kremli mõtete edastamise otsetoru.

Praegu, kui me kõik siin oletame, et mida Putin Ukraina suunal ette võtab, tuleb arvestada, et ükskõik, mida ta ka ei teeks, televisioonis saab ta sajaprotsendilise toe ja ülistuse. See ei ole hinnang, see on diagnoos, et mittevaba ajakirjandus haigestub kohe surmavalt.

Ja jälle juhin tähelepanu, et Eesti poliitika ja ka äri esindajad ostavad nendesse Vene valetavatesse kanalitesse meelsasti reklaami ja need kanalid teevad seal meie raha eest poliitikat. See on kas puhas lollus või midagi veel hullemat, valige ise.

