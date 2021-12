Nuland: USA on valmis kõnelusteks Venemaaga, ent liitlasi kaasates

"Panused on tohutud: riigi suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus, NATO õigus teha ise otsuseid ja kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur. Kaalul on rahvusvahelise süsteemi reeglid, mille kohaselt riik ei muuda oma piire ega dikteeri teistele valikuid," ütles Nuland.

"Me oleme valmis vastavateks konsultatsioonideks NATO-s, OSCE formaadis või strateegilises relvastuskontrolli dialoogis USA ja Vene Föderatsiooni vahel," vahendasid mitmed Euroopa väljaanded reedel Nulandi sõnu. "Kuid peab olema selge, et kui Moskva ei vali pingeleevendust ja jätkab agressiooni, on sellel tõsised tagajärjed. Me töötame selle nimel, et oleksime ühtsed ja valmis, kui see kurb päev saabub."

Nulandi sõnul blokeerib Venemaa Ukraina olukorra lahendamist Normandia formaadi raames. Nuland märkis, et kui paralleelselt selle formaadiga osutuks kasulikuks ka USA jõupingutused, oleks Washington rõõmuga valmis seda toetama.

Nulandi hinnangul ei ole Putin veel langetanud otsust Ukrainasse tungimise kohta, kuid märkis, et valmis on seatud kõik tööriistad sellise stsenaariumi tarvis, sealhulgas tohutult kulukad relvajõud piiril, sisemine destabiliseerimine ja desinformatsioon Ukraina süüdistamiseks.

Milleks raisata nii palju ressursse, mida saaks kasutada võitluseks Covidi vastu, teede, koolide ja haiglate ehitamiseks, kui sa ei taha hoida seda võimalust avatuna, küsis aseminister.

Nuland meenutas, et president Joe Biden rääkis vestluses Vene presidendi Vladimir Putiniga võimalusest kasutada Venemaa vastu majanduslikke ja poliitilisi instrumente, mida varem pole kasutatud. Ta kinnitas, et Ühendriigid töötavad meetmete kallal, mille mõju oleks "kiire ja sügav".

"Seega andkem diplomaatiale võimalus. Kui on alust mureks, millega saame tegelda ja seda parandada, siis me seda ka teeme. Kuid mitte Ukraina või mõne muu Euroopa riigi suveräänsuse arvel."

"Venelased on pikka aega soovinud Euroopa julgeolekureeglite üle uuesti läbi rääkida. Peame liitlaste ja partneritena Euroopa ruumis ühiselt otsustama, kas Moskval on muresid, mida saaksime tema rahustamiseks arutada, ja mitte läbiräägitavaid küsimusi, sealhulgas vetoõigust teiste riikide suveräänsete valikute suhtes," ütles Nuland.

Nuland kinnitas, et USA ei kavatse pidada Venemaaga läbirääkimisi ilma Euroopa liitlasi täielikult kaasamata.

"Me ei hakka seda ise tegema, see ei ole meie huvides ega lahenda probleeme," tõdes Nuland.