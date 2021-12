Saksa kaitseminister: Venemaa ei saa NATO-le tingimusi dikteerida

Saksa kaitseminister Christine Lambrecht kinnitas Leedus, et Venemaa ei saa dikteerida NATO-le tingimusi piirkonna julgeoleku tagamisel, kuid kõnelusi on vaja.

Tegemist on sel kuul ametisse astunud Saksa uue kaitseministri esimese välisvisiidiga ja see toimub ajal, mil Leedu, Läti ja Eesti väljendavad sügavat muret julgeoleku pärast seoses kümnete tuhandete Vene sõdurite koondumisega Ukraina piiri äärde.

"Me peame lahendama pingelise olukorra, milles praegu oleme, seda nii diplomaatiliselt kui ka usutava heidutusega," ütles Lambrecht ajakirjanikele Rukla sõjaväebaasis.

"Peame omavahel rääkima, mis tähendab Venemaa esitatud ettepanekute arutamist. See on õige ja oluline," tõdes minister. "Aga ei saa juhtuda, et Venemaa dikteerib NATO partneritele, kuidas nad end positsioneerivad," lisas ta.

Lambrecht kohtus oma Leedu kolleegi Arvydas Anušauskasega, kelle sõnul on Venemaa koondanud Kaliningradi oblastisse Ruklas asuvast pataljonist kümme korda suuremad väed.

"Selles olukorras on meie riikide julgeolekut nõrgestavaid Venemaa nõudmisi lihtsalt võimatu ellu viia. Ma arvan, et need tuleb tagasi lükata," ütles Anušauskas.

Umbes 550 Saksa sõjaväelast paikneb Rukla baasis, kus Saksamaa juhib mitmerahvuselist pataljoni.

Sarnased sõjaväeüksused saadeti 2017. aastal Venemaa heidutamiseks Balti riikidesse ja Poolasse pärast seda, kui Moskva oli annekteerinud kolm aastat varem Krimmi ja aidanud separatistidel üle võtta osa Ida-Ukrainast.

Pärast umbes 100 000 sõjaväelase koondamist Ukraina lähistele avalikustas Venemaa reedel ettepanekud USA ja NATO rolli piiramiseks Ida-Euroopas, kutsudes Washingtoni üles viivitamatult läbirääkimisi pidama.

Lääs on ähvardanud Venemaad karmide sanktsioonidega, kui selle sõdurid peaksid Ukrainasse tungima.

Lambrecht nõudis oma visiidi eel seoses vägede koondamisega Venemaa vastu karmimaid meetmeid.

"Mis tahes agressiooni eest vastutavatele isikutele peavad osaks saama isiklikud tagajärjed," ütles Lambrecht väljaandele Bild am Sonntag, lisades, et Saksamaa ja liitlased peaksid võtma sihikule Venemaa presidendi Vladimir Putini ja tema lähikonna.

"Peame ammendama kõik diplomaatiliste ja majandussanktsioonide võimalused. Ja kõik edasised sammud tuleb meie liitlastega kokku leppida," rääkis Lambrecht.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles läinud nädalal Brüsselis EL-i liidrite Ukraina arutelude järel, et praegune piirkonna julgeolekuolukord on tõenäoliselt kõige ohtlikum viimase 30 aasta jooksul.