Ministeerium: lapsevanematelt ei saa kooliüritustel Covid-tõendit nõuda

Kuna on leitud, et lapsevanemad ei ole kooli sündmuste kontekstis kolmandad isikud, siis neilt ei tuleks küsida viidatud tõendit, vastas Sannik Jakob Westholmi gümnaasiumi direktori Rando Kuustiku päringule.

Sannik viitas tänavu augustis avaldatud õiguskantsleri seisukohale, mille järgi ei saa kool oma kodukorraga võtta lapsevanemalt ära talle seadusega antud õigusi ja kohustusi, näiteks esindada last ja tegutseda lapse huvides. Õiguskantsleri poole oli pöördunud lapsevanem, kes soovis teada, kas koolil on õigus keelata haigustunnusteta lapsevanemal osaleda 1. klassi laste vanematel koosolekul ja 1. septembri aktusel, kui lapsevanemal ei ole võimalik esitada Covid-tõendit või negatiivset testitulemust.

"Konkreetne kiri ja seisukoht käsitles küll otseselt kooli aktustega seonduvat, kuid leidis ka üheselt, et lapsevanem ei ole koolis kõrvaline isik, kuna lapse huvides on kooli ja lapsevanema koostöö ning kool ei saa lapsevanemat teda puudutavast kooli tegevusest kõrvale jätta," märkis Sannik.

Kuustik soovis haridusministeeriumilt teada, mida ta peaks sellisel juhul koolijuhina tegema, et kaitsta näiteks koolis toimuval jõulukontserdil oma kooli lapsevanemate ja õpilaste tervist.

Sannik vastas, et jõulukontserti kavandades tuleks koolil kaaluda ka lapsevanemat vähem piiravate ettevaatusabinõude rakendamist.

"Võimalik, et olete juba ka kontserti korraldades näinud ette, et see toimub ajal, kui on võimalik kaaluda osalejate hajutamist, piirata osalejate arvu, kasutada eelregistreerimist, teha ühe kontserdi asemel mitu jmt," ütles Sannik.

Sannik lisas, et kool peaks sellistel juhtudel hajutama või siis kaaluma ka veebis ürituse ülekandmist, pidades samal ajal ka silmas üleüldist epidemioloogilist olukorda.