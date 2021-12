Tiido: Putinile võib lahenduseks olla lokaalse konflikti tekitamine Ukrainas

Endise diplomaadi Harri Tiido sõnul on võimalik, et Vladimir Putin peab NATO-ga loodud konflikti lahendamises enda näo päästmiseks tekitama Ukrainas lokaalse konflikti. Eesti NATO suursaadiku Jüri Luige sõnul on Venemaa andnud olukorraga hoobi oma mainele.

Eesti suursaadik NATO-s Jüri Luik ütles "Välisilmale", et NATO-s võetakse Venemaa ähvardusi üsna rahulikult.

"Olukord on muidugi päris keeruline, sest NATO-l on käsil päris mitu kriisi – Ukraina kriis, Venemaa inforünnak NATO vastu, võib nimetada ka Valgevene kriisi. Selles olukorras peame jääma rahulikuks, kaitsma Eesti huvisid, hoidma NATO ühtsust, aga pean ütlema, et Venemaa on teinud kõik endast oleneva, et mitte kasutada diplomaatilisi väljapääse, mis NATO on talle pakkunud," ütles Luik.

"Selge on see, et eestlaste jaoks pälvib täna erilist tähelepanu massiivne inforünnak, kus on välja käidud jõhkrat, solvavat ja Euroopat kaheks jaotavad leppeprojektid. Iga päev Venemaa asevälisministrid verbaalselt ründavad NATO-t. Ma pean ütlema, et siin NATO-s võetakse seda ikkagi üsna rahulikult ja pole kedagi, kes arvaks, et venelaste projektid võiksid olla mingisugustegi läbirääkimiste aluseks. Pigem vastupidi, Venemaa on andnud viimase hoobi oma niigi väga halvale imagole," ütles Luik.

NATO jälgib Ukraina ümber toimuvat Luige sõnul erakordselt suure tähelepanuga ja selgelt öelnud välja, et mis puudutab NATO ja Ukraina vahelist jääb nende kahe vahele.

Venemaa esitas Tiido hinnangul ultimaatumi teadlikult mittevastuvõetavate tingimustega. "Nüüd on küsimus, kas Putin on iseennast nurka mänginud sellega, et kui tuleb mingisugune vastus, mida ta ei saa vastu võtta – kas või selle pärast, et siseriiklikult ta võib kaotada oma mainet – järelikult, midagi on vaja teha. Siin on ohtlik koht," ütles ta.

Tiido sõnul on võimalik Venemaa jaoks olukorda lahendada piiratud sõjalise lahendusega. "Nad peavad tekitama mingisuguse olukorra, mis võimaldab neil tagasi võtta oma nõudmisi. Niisama nad seda tagasi võtta ei saa," ütles ta.

Näiteks tõi Tiido, et Venemaa on võimalikuks olukorraks pikalt valmistunud, luues võimalused autonoomse interneti ülal pidamiseks, juhuks, kui neid ülemaailmsest võrgust välja lõigatakse. Ühtlasi on Venemaa loonud alternatiivse süsteemi SWIFT-võrgule finantssüsteemi edasi toimimise tagamiseks. Valuutareservides on vähendatud dollari osakaalu ja keskendutud kullale.

"Suvel juba algas gaasi küsimus. Gazprom ei täitnud gaasihoidlaid juba suvest alates ja kui praegu on öeldud, et Venemaa võib nädal või kaks vastu pidada nii, et midagi sinna poole ei vii, siis arvestame sellega, et Lääne kodaniku vastupanuvõime on tunduvalt väiksem kui Venemaa inimesel," märkis Tiido.

Tiido sõnul käib ka sõja õhutamine Venemaa meedias massiliselt. "Nende eesmärk on tekitada ka Ukrainas endas sisemisi vastuolusid, kuna Ukrainas endas on poliitilised pinged väga suureks läinud. Võimalik, et see asi piirdub mingisuguse lokaalse konflikti tekitamisega, võimalik, et jõutakse mingisuguse lahenduseni. Aga mul on raske ette kujutada, et Putin lihtsalt loobub, sest enese näo säilitamine on eriti tähtis," ütles ta.