Esmaspäeval oli Eesti selle aasta elektritootmise rekord

"Tõepoolest, eile oli lähiaja tootmise tipp. Ühe hommikutunni keskmine tootmisvõimsus oli 1481 MW," ütles Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa.

Kella 10 ja 11 vahel oli tootmisvõimsus 1481 MW, sellele eelneval tunnil 1471 ja veel tund varem 1458 MW. Kella 11 ja 12 vahel oli võimsus ligi 1444 MW.

Ellermaa sõnul olid esmaspäeval turul kõik juhitavad tootmisvõimsused. Tiputootmise andsid umbes 80 protsendi ulatuses Narva elektrijaamad.

Eesti Energiast öeldi ERR-ile, et nende tootmisvõimsustest on töös Balti elektrijaama 11. plokk, Auvere elektrijaam, Eesti elektrijaama 8., 6., 5., 4. ja 3. plokk. Kokku toodavad Narva jaamad praegu võrku elektrit koguvõimusega ligi 1200 MW.

Samuti on töös Eesti koostootmisjaamad, mis toasooja kõrval ka elektrit toodavad – Eesti Energiale kuuluvatest jaamadest Iru ja Paide koostootmisjaam.

Lisaks tootsid umbes 150 MW sel ajal tuulepargid. Eleringi andmete kohaselt töötasid tuulepargid üle 200-megavatise võimsusega kuni kella kaheksani hommikul, pärast seda nende toodang langes ja jäi kõikuma 150 MW ümber.

Kuna Eesti elektritarbimine oli esmaspäeval väiksem kui tootmine, kõrgeim tarbimine - 1371 MW – oli see kella nelja ja viie vahel pärastlõunal, kuid tootmine oli samal ajal 1403 MW, siis see tähendab, et osa toodetud elektrienergiast Eesti eksportis Nord Pooli elektribörsi kaudu.

"Eestis toodetud elekter liikus siit vastavalt börsi toimimisele ehk madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda. Eilse päeva pealt on ka näha, et kuigi kohapealne tootmine ületas kohapealse tarbimise, siis see ei pruugi hinda tingimata alla tuua, sest hind kujuneb ühisel turul suuremas piirkonnas tervikuna," ütles Eleringi pressiesindaja.

Eelmine elektritoodangu rekord sel aastal oli 2. veebruaril, kui kella 11 ja 12 vahel oli tootmisvõimsus 1444 MW. Rekordilähedane toodang on ka teisipäeval.

Eelmisel aastal oli suurim tootmine 15. septembril, kui Eesti jaamade koguvõimsus oli 1142 MW, 2019. aasta suurim võimsus oli 21. jaanuaril, kui koguvõimsus oli 2023 MW.