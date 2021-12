Putin süüdistas pingete kasvus lääneriike

Sõjaväe juhtidele kõnelenud Putin ütles, et Venemaa vastab adekvaatselt igasugusele "lääne agressioonile", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Putin rõhutas, et kuigi Moskva ei ole huvitatud konfliktist, siis peavad Venemaa relvajõud jätkama arendustegevust.

Samuti hoiatas ta, et Venemaa on valmis vastama sõjalistehniliste meetmetega lääne tegevusele Ukraina konfliktis.

Venemaa president eitas, et NATO-le ja USA-le saadetud julgeolekuettepanekute pakett on ultimaatum.

"Me vajame pikaaegseid ja juriidiliselt siduvaid tagatisi. Aga teie ja mina teame hästi, et seda ei saa usaldada. Ühtki juriidilist tagatist ei saa usaldada, sest USA taganeb kergekäeliselt kõikidest rahvusvahelistest lepetest. Tahame lahendada kõik teemad poliitiliste ja diplomatiliste vahenditega, kuid tahame selgelt ja arusaadavalt sõnastatud juriidilisi tagatisi. See on Venemaa kirjutatud

julgeoleku ettepanekute sisu, mis saadeti Brüsselisse ja Washingtoni.

Loodame saada selge ja detailse vastuse," ütles Putin.

Stoltenberg korraldab NATO-Venemaa nõukogu istungi

NATO peasekretär Jens Stoltenberg teatas plaanist korraldada järgmise aasta algul NATO-Venemaa nõukogu istung.



Alliansi juhi sõnul on kõnelustelaua taha kogunemise eesmärk lahendada alliansi ja Moskva vahelised erimeelsused.

Samas ütles Jens Stoltenberg, et igal Euroopa riigil, sealhulgas Ukrainal, on tingimusteta õigus valida ise oma tee.

Ta lisas ka, et NATO liitlased on ühtsed nõudes, et Venemaa aitaks de-eskaleerida olukorda Ukraina ümber.

Viimati kogunes 2002. aastal loodud NATO-Venemaa nõukogu kaks aastat tagasi ning veel selle aasta oktoobris väljendasid liitlased ühtset seisukohta, et uue istungi kokkukutsumine seisab Venemaa taga.