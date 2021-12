Taiwani Vilniuse esinduse juht ERR-ile: tunnen Balti riikide toetust

Taiwani esinduse avamine Vilniuses on toonud Leedule Hiina kättemaksu. See on viinud diplomaatide tagasikutsumiseni ja Hiina turu sulgemiseni Leedu ettevõtetele. Taiwani Vilniuse esinduse juht ütles intervjuus "Aktuaalsele kaamerale", et tunneb Baltikumis palju toetust Taiwanile.

Vilniuse kesklinna ühe kõrghoone 16. korruse seinale on värskelt kinnitatud kuldsed tähed. Just Taiwani nime kasutamine on praktiliselt jäätanud diplomaatilised suhted Leedu ja Hiina vahel ja sulgenud sealse turu Leedu ettevõtetele.

Taiwani esindus Vilniuse kõrghoones on Leedule kaasa toonud Hiina terava reaktsiooni.

Taiwani Vilniuse esinduse juht Eric Huang ütles, et Hiina üritab lõhkuda sõbralikke suhteid, mis Taiwanil teiste riikidega on. "Me jagame survet, mille alla Leedu ettevõtted on jäänud. Meie valitsus on otsustanud teha kõike, mida me saame, et pakkuda oma abi," sõnas Huang.

Reeglina kasutab Taiwan oma välisesindustes pealinna Taipei nime selleks, et minna mööda Hiina vastasseisust, kes peab 23 miljoni elanikuga saareriiki enda alaks.

Leedu välisministri Gabrielius Landsbergise sõnul soovis Leedu tihendada suhteid Vaikse ookeani piirkonna demokraatiatega, Hiina vastust oli oodata, aga sedavõrd ulatusliku majandusliku survega tahab Hiina anda korraliku õppetunni.

"Neil on väga selge eesmärk veenda riike nagu Eesti, Läti ja teised, et nad midagi sellist ei teeks. Näeme, kas nad võidavad või mitte. Selle üle käib võitlus," ütles Landsbergis.

Taiwani Vilniuse esinduse juht ütleb, et tunneb Baltikumis mõistmist ja toetust oma koduriigi suhtes.

"Ma usun, et Balti riigid mõistavad ohtu, mis meid ähvardab Hiina poolt. Teid ähvardab samuti reaalne oht oma naabri poolt. Meid ähvardab samuti oht otseselt oma naabri poolt," lausus Huang.

Taiwan soovib Balti riikidega koostööd tihendada, Eestis esinduse avamise plaani siiski praegu ei ole.