Lavrov: kõnelused USA ja NATO-ga toimuvad ilmselt jaanuaris

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et kõnelused Ühendriikidega Vene julgeolekutagatiste üle toimuvad tõenäoliselt jaanuaris.

Lavrovi kommentaarid tulevad pärast seda, kui USA asevälisminister Karen Donfried ütles teisipäeval samuti, et kõnelused Venemaaga toimuvad jaanuaris. Sealjuures ütles USA ametnik, et mõned Venemaa ettepanekud on vastuvõetamatud.

Moskva esitas eelmisel nädalal USA-le ja NATO-le julgeolekunõudmised.

"Kokku lepiti, et järgmise aasta päris alguses peaks olema kõneluste esimene kahepoolne kontakt meie ja Ameerika läbirääkijate vahel," ütles Lavrov intervjuus Vene uudistekanalile RT.

Lavrovi sõnul on plaanid, et nendele kõnelustele peaksid jaanuaris järgnema läbirääkimised Venemaa ja NATO vahel.

"Kuigi Venemaa ei taha konflikti, siis see on valmis astuma samme, et ennast kaitsta," hoiatas Lavrov USA-d kõnelustega venitamise eest.

"Me loodame, et keegi teine ei pea konflikte soovitud stsenaariumiks. Me tagame jõuliselt oma julgeolekut meetmetega, mida peame sobivaks," lisas Lavrov.

Venemaad süüdistatakse Ukraina ründamise kavatsuses. Moskva eitab seda ja on nõudnud julgeolekutagatisi USA-lt ja NATO-lt, kellelt tahetakse itta laienemise peatamist. Samuti ei tohi allianss võtta vastu uusi liikmesriike ega rajada sõjaväebaase endistes Nõukogude Liidu riikides.