TLT: tagasiteed diiselbusside juurde pole vaatamata gaasi kõrgele hinnale

Tallinna linnale kuuluv TLT on diiselbussidest täielikult loobumise tähtaja seadnud aastaks 2025 ja selleks on seni hangitud 200 surugaasibussi ning veel 150 ostetakse ja saadetakse liinile järgmisel aastal. Praegu on plaanis saata need liinile hiljemalt 2022 juunis, kinnitas ERR-ile ettevõte.

Rekordeid purustav maagaasihind ületas hiljuti 140 euro piiri ning hinna langemist ei prognoosita.

TLT on seni hinnatõusu katnud sisemistest reservidest. Ettevõte ei kaalu praeguses olukorras diiselbusside osakaalu suurendamist liinidel.

"Tagasiteed diiselbusside juurde pole. Meie ettevõtte ja linna ühistranspordistrateegia näeb ette üleminekut keskkonnasäästlikele kütustele, milleks aastal 2035 on vastavalt Euroopa direktiividele elekter, ja võimalik, et ka vesinik," lausus TLT avalike suhete juht Olga Polienko.

Samuti ei kaaluta bussigraafikute harvendamist. "Vastavalt abilinnapea poolt öeldule suurendatakse liiniveo mahtu 2022 aastal viie protsendi võrra, mitte ei hõrendata graafikuid," ütles Polienko.

Polienko märkis, et kuigi järgmise aasta eelarve koostamisel on arvestatud uute sisenditega, siis olukorra jätkudes kaalutakse toe saamiseks pöörduda omaniku ehk Tallinna linna ja ka riigi poole.

Kodumaise biogaasi tarbijana nähakse, et hinnatõusu või isegi -languse võiks tuua kohaliku biogaasi tootmismahtude kasv.

"Meie jaoks on oluline kohaliku biogaasi tootmismahtude kasv, mis omakorda võib tuua kaasa ka hinnalanguse. Kuigi arendajad on valmis investeerima ja uusi tootmisüksusi looma, ei suuda kodumaine biometaanitööstus kahjuks veel katta plahvatuslikult kasvanud nõudlust," ütles Polienko.

Polienko märkis, et vaatamata elektri- ja gaasihindade kasvule on üleminek puhastele mittefossiilsetele kütusele vajalik. "Selleks tuleb soosida kohaliku taastuvenergia tootmist – nii biometaani kui rohelise elektri, sest vaid siis jagub energiat kõigile turuosalistele mõistlikel tingimustel," lausus ta.

Lisaks gaasibussidele on TLT toomas liinidele ka elektribusse ning ühe võimalusena kaalutakse ka vesinikbusside kasutamist. Elektribussid peaksid Tallinnas liinile jõudma juba 2023. aastal, on TLT juhatuse liige Lennart Viikmaa ERR-ile varem öelnud. Kui vesinikbusside projekt saab rohelise tule, on neid kavas soetada kuni 200.

Gaasibusside kasutamine on praeguse plaani järgi vaid vaheetapp, et hiljemalt aastaks 2035 viia kogu pealinna ühistransport üle heitmevabadele tehnoloogiatele