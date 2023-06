Eesti tahab jätkata bussides biometaani kasutamist ka pärast 2030. aastat

Euroopa Liidu seatud kliimaeesmärkide järgi peab veoautode ja busside puhul 2040. aastaks vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid 90 protsendi võrra. Lisaks peab linnabusside puhul olema heiteta sõidukite osakaal 2030. aastaks 100 protsenti.

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni juhi Liisa Pakosta sõnul on Eesti üldjoontes kliimaeesmärkidega nõus, kuid biometaani soovitakse transpordisektoris ka aastast 2030 siiski edasi kasutada. Biometaan aitab tema sõnul samuti kliimaeesmärke täita.

"Ja nüüd Eesti seisab ELis nendes läbirääkimistes selle eest, et toetada ja arendada Eestis biometaani kui väga keskkonnahoidliku kütuse tootmist, et meil need bussid saaksid jätkata ja et me saaksime seda transpordis edasi kasutada. Selles osas, mis puudutab biometaani, tahame me väga selgelt, et Euroopa Liit meie seisukohaga arvestaks ja me usume, et seda saadab edu," selgitas Pakosta.

Teised EL-i liikmesriigid samas toetavad elektribussidele üleminekut. ERR küsis keskkonnaministeeriumilt, kas Eesti jääks selles küsimuses siis üksi.

"Me oleme alles läbirääkimiste väga alguses, aga see võib nii juhtuda, jah, sest me näeme, et gaasibuss Euroopa Liidus on üsna nišitoode. Eesti neid hangib väga palju, aga teistes riikides väga ei hangita, pigem hangitakse kas diislibusse või juba kohe elektribusse. Umbes 25 protsenti uutest bussidest Euroopa Liidus on elektrilised juba. Võib juhtuda jah, et Eesti jääb selles küsimuses natuke üksi," rääkis keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Silver Sillak.

Niisiis soovitakse Eestis biometaani tootmist arendada.

Tallinna Linnatranspordi juhi Kaido Padari sõnul moodustab biometaani osa Tallinna linnaliinibussides praegu 39 protsenti. Seda osakaalu soovitakse Padari sõnul aasta jooksul suurendada.

"Tegelikult selline ettevõtluses on tulemas uus vorm, järjest rohkem toodetakse, nagu öeldakse, kodumaist gaasi. Sügiseks võiks biometaani osa olla umbes 60 protsenti ja järgmise aasta suveks võiks see 100 protsenti olla. Nii et see 350 bussi, mis sõidavad Tallinna teedel, kasutaks 100 protsenti biogaasi," rääkis Padar.

Mis saab elektribussidest Eestis? Silver Sillaku sõnul on aja küsimus, kui need linnatänavatele jõuavad ja tulevikus suureneb nende osakaal ka gaasibusside kõrval.

"Meil on esimesed toetusvoorud loodud keskkonnainvesteeringute keskusel, mille kaudu saab kohalik omavalitsus hankida elektribusse ja kindlasti need hakkavad kohe varsti ka ilmuma, sest see tehnoloogia on üsna valmis. Teised riigid seda juba väga agaralt teevad," ütles Sillak.