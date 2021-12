Tulevikutehingud näitavad gaasi kõrget hinda tervel järgmisel aastal

Maagaasi hind on turgudel tõusnud jälle rekordkõrgusele, ületades 140 euro piiri. Kui paari kuu eest eeldati, et talv tuleb raske ja kevadel hakkavad hinnad langema, siis nüüd prognoosivad asjatundjad tulevikutehingute pealt, et gaas jääb kalliks terve järgmise aasta jooksul.

Tallinnas Tammsaare teel asuv ülisuur maja, kus on 185 korterit ja elab 500 inimest, otsustas paarikümne aasta eest loobuda keskküttest. Rajati oma lokaalne gaasikatlamaja, sest maagaas oli toona keskküttest tunduvalt soodsam. Kuid gaasi hinnatõusu tõttu on nad täna väga suures hädas.

"Kui nüüd siin aasta alguses oli 31 eurot megavatt-tund, siis praegu on umbes 126 ehk elanike jaoks tõus on olnud neljakordne, mis tähendab seda, et keskmine 50-ruutmeetrine korter maksab circa 100 eurot rohkem kui ta maksis enne ainult kaugkütte eest. Elanikud arvavad, et me peaksime midagi ette võtma nüüd, et kirjutama kuskile ja kaaluma mingeid alternatiivseid lahendusi," rääkis Tammsaare tee 81 korteriühistu haldur Anvar Kima.

Gaasi hinda Euroopas on tõstnud ennustused külmast talvest ja varude nappus.

Baltic Energy Partners juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on varudest täidetud praegu ligikaudu 61 protsenti, kui mullu samal ajal oli see 79 protsenti. "See tekitab hirmu tuleviku ees. Treiderid on valmis ostma gaasi peaaegu ükskõik mis hinnaga, igaks juhuks, et talve lõpuni ikkagi jätkuks," selgitas

Kui oktoobri alguses ületas TTF turul maagaasi päevahind ligi 115 euro piiri, võis arvata, et kõrgeim hind on selleks korraks saavutatud, sest seejärel püsis hind 90 euro kandis. Kuid nüüd on gaasi päevahind kerkinud üle 140 euro.

"Me lootsime, et see on tipp ja eks ta seal novembris mingil hetkel ka liikus päris hea hooga allapoole. Tundus, et kõik ongi hea ja korras, aga kahjuks sealt alates on see tõusutrend ikka tagasi tulnud," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Kui oktoobris prognoositi tulevikutehingute järgi, et talv tuleb küll raske, kuid juba kevadest langevad hinnad 40 euro juurde tagasi ja veelgi madalamale, siis täna sellist optimismi enam pole.

"Midagi mõistlikku prognoosida on ikka väga-väga raske. Praegusel hetkel mulle endale tundub, et siin lähinädalatel see asi ei pruugi paremaks minna. Kui, siis pigem vastupidi," sõnas Kaasik.

"Tulevikuhinnad ka seal teisest kvartalist edasi järgmine aasta on tõusnud oluliselt, kui nad olid mõned nädalad tagasi kusagil 45-50 piires, praegu nad on üle 80, nii et see tõus on olnud märgatav. Järgmine aasta on kõrge, ülejärgmine aasta ka kõrgem, kui varasemalt oleme seda näinud," rääkis Allikson.