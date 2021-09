TLT plaanib paari aastaga tuua Tallinna liinidele vesinikubussid

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) tahab mõne aasta pärast lisaks elektribussidele tuua Tallinna linnaliinidele vesinikubussid. Euroopa Liidu toetusega on kavas rajada ka vesiniku tanklavõrgustik.

"Kui Euroopa Liidu innovatsioonifondile esitatud taotlus on edukas ja see saab rahuldatud, loodame et vesinikubussid võiksid sõitjaid teenindada juba paari aasta pärast. Kindlasti soovime vesinikubusse eelnevalt ka liinidel testida," ütles ERR-ile TLT juhatuse liige Lennart Viikmaa.

Ühe vesinikubussi hind 600 000–650 000 eurot. TLT plaanides on soetada kuni 200 vesinikubussi. Lisaks Euroopa rahale tuleb investeerida ka ise. Innovatsioonifond maksab sõidukite ostmiseks toetust 60 protsendi ulatuses.

"Sellises mahus rohepöörde elluviimine ning rohevesiniku tehnoloogiate kasutusevõtt eeldab nii riigi kui ka Euroopa Liidu toetust ja panust," märkis Viikmaa.

Et Euroopa Liidu fondist raha taotleda, pidi TLT enne astuma paar vajalikku sammu. Tänavu augustis liituti vesiniku tootjate ja tarbijate liiduga, mille liikmetega plaanitakse koos osaleda fondi taotlusvoorus. Eesmärk on välja arendada rohevesiniku ahel, sealhulgas rajada vesiniku tanklavõrgustik.

Teiseks on vaja toetust taotledes tõestada, et TLT suudab kohustusi täita järgmised seitse aastat. Praegu kehtib TLT reisijateveoleping Tallinna linnaga 2024. aasta lõpuni. Uue lepingupikenduse, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2025 kümme aastat, kiitis eelmisel nädalal oma istungil heaks linnavalitsus. Oma heakskiidu peab lepingule andma ka linnavolikogu.

Kui taotlus innovatsioonifondile peaks edukaks osutuma, teeb TLT enne vesinikubusside riigihanget turu-uuringu, et bussi tehnilised andmed sobiksid kõige paremini Tallinna liinide teenindamiseks, ütles Viikmaa.

Toetustaotluse peab TLT esitama hiljemalt järgmise aasta märtsis.

Viikmaa nimetatud rohevesinikku toodetakse kas elektrolüüseri abil veest, kasutades selleks ainult taastuvelektrit, või biogaasist, mille tootmiseks on kasutatud üksnes taastuvenergiat

Elektribussid liinidele kahe aasta pärast

Juba mõni aasta tagasi TLT poolt välja käidud eesmärk on muuta kogu Tallinna ühistransport aastaks 2035 heitmevabaks. Esimene verstapost on juba aasta 2025, mil plaani järgi ei sõida Tallinna tänavatel enam ühtegi diiselbussi.

Gaasibussid, mida praegu on Tallinnas liinidel 200 ning mida paari järgmise aastaga ostetakse veel 150, on plaani järgi ainult vaheetapp.

"TLT on viimaste aastate jooksul paralleelselt surugaasibusside kasutuselevõtuga testinud ka elektribusse, et viia kogu pealinna ühistransport hiljemalt aastaks 2035 üle heitmevabadele tehnoloogiatele. Selle aasta juunis saime keskkonnainvesteeringute keskuse toetuse 15 elektribussi ostmiseks ja nende taristu ehitamiseks. Plaanis on sel aastal välja kuulutada riigihange elektribusside ostmiseks. Loodame, et hangitavad bussid jõuavad liinile juba 2023. aastal," lausus Viikmaa.

Seni on TLT Tallinnas testinud viit elektribussi – Mercedes-Benz eCitaro, Solaris Urbino, nii Yutong U12 kui ka MANi 12-meetrist elektribussi, samuti elektrilist liigendbussi Solaris Urbino 18 electric.

"Testitud bussid suutsid ühe laadimisega läbida 150 kuni 425 kilomeetrit, seega ühel või teisel moel tunduvad kõik katsetatud bussid Tallinna oludes kasutamiseks sobivat," ütles Viikmaa.

Viikmaa sõnul tuleb kaasa minna ülejäänud Euroopa trendidega, kus elektribussidele üleminek on hoogustunud just viimastel aastatel.

"Euroopa elektriinnovatsiooni iseloomustab asjaolu, et aastatel 2012–2020 Euroopas kasutusele võetud 5087 elektribussist on 75 protsenti tänavaile jõudnud viimasel kahel aastal," märkis ta.

TLT on Tallinna linnale kuuluv ettevõte.