Kahe riigiettevõtte vaidlus Tootsi tuulepargi üle võib lahenduse saada

Eesti Energia Tootsi tuulepargi arendus on veninud aastaid. Praegu takistab ehitamisega alustamist vaidlus Eleringiga. Küsimus on, kas tuulepargile peaks maksma toetust vana helde toetusskeemi alusel, mis on suurusjärgus 100 miljonit eurot rohkem. Nüüd ütles valitsus, et vaidlus tuleks lõpetada.

"Poliitiline tahe on see, et see vaidlus saaks lahendatud ja Eesti Energia asuks tootma taastuvenergiat. Ma usun, et ühiskonna soov on see, et ei kulutataks raha mitte vaidlustele, vaid sellele, et me saaksime rohkem odavat energiat võrku," ütles peaminister Kaja Kallas.

Majandusminister Taavi Aasa hinnangul peaks Eesti Energia lihtsalt hagi kohtust tagasi võtma.

"Siin saab olla see suunis Eesti Energiale, et nad tuleksid kohtust välja ja lõpetaksid selle kohtuvaidluse, kus nad taotlevad vana skeemi järgi toetuse saamist ehk fikseeritud toetust 12 aastat," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Kõige mõistlikum oleks see, kui üldse ei oodataks ära ka mingisugust kohtuotsust, et minna kohe võimalikult kiiresti edasi," lisas Aas.

Eesti Energia üldkoosolek ehk rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et mõistlik oleks ära oodata esimese astme kohtuotsus, ja sellest lähtuda.

"Hiljemalt jaanuari teiseks pooleks tõenäoliselt on meil olemas selle kohtuvaidluse esimese otsa otsus. Pärast seda on põhjust väga kriitiliselt hinnata ja analüüsida, kas selle vaidlusega peaks veel edasi minema. Üldine soov valitsuses on, et vaidlemise asemel tuleks elektrit toota ja keskenduda sellele. Tõenäoliselt jaanuaris saame rääkida sellele vaidlusele joone allatõmbamisest," lausus Pentus-Rosimannus.

Peaminister Kallas märkis, et kuivõrd kohtuotsus on väga lähedal, on mõistlik otsus ära oodata ja siis edasi tegutseda.

Vaidluse lahenedes Eesti Energia hinnangul ehitustööle väga kaua aega ei kuluks.

"Kui nüüd tekib mingi lahendus, kas kohtuprotsessis või selle väliselt, siis poolteiste kuni kaks aastat ehituse algusest on meil täielik valmisolek, kust edasi minna," ütles Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Siiski, uue taastuvenergia vähempakkumise tähtaeg on tuleva aasta suvel, seega kui Eesti Energia sellel osaleks, võib pargi valmimine jälle edasi lükkuda.