Gaasi hind Euroopas langes kolme nädala madalaimale tasemele

Gaasi tulevikutehingute hinnad on viimase aasta kõige pikaajalisemas langustsüklis alanenud kolme nädala madalaimale tasemele. Turg on aga jätkuvalt tundlik kõigi gaasitransiidiga seotud uudiste osas.

"Eelmise nädala neljapäevast alates on gaasi TTF tulevikutehingute hinnad oluliselt langenud, viimase kolme nädala madalaimale tasemele," sõnas Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson.

Veel nädal tagasi kaubeldi Hollandi TTF-i jaanuarifutuuridega rekordilisel hinnatasemel 180 eurot megavatt-tunnist, teisipäevaks on hind langenud 106 eurole.

"Hinnalanguse tegid ka järgmise aasta esimese kvartali järgsed tooted ning järgmised aastad," rääkis Allikson.

Alliksoni sõnul on languse peamiseks põhjuseks pehmema ja tuulisema ilma prognoosid Lääne-Euroopas, teated LNG impordimahtude suurenemisest ning pingete leevendumine seoses Venemaaga planeeritavate kohtumistega Ukraina teemal.

Sel kuul on hinnakasvu tõttu ka Aasia poole teel olnud LNG tankerid võtnud suuna hoopis Euroopa poole.

"Kuna gaasivarude tase Euroopa mahutites on endiselt rekordiliselt madal (hetkel ligikaudu 56 protsenti, mis on 20 protsendipunkti madalam kui eelmisel aastal samal ajal), siis hind saab olema väga tundlik ka edaspidi ilma ning eelkõige Venemaa gaasitransiidiga seotud uudiste suhtes," ütles ta.

Hinnad on kerkinud peale Venemaa Gazpromi Euroopa-suunaliste mahtude vähendamist. Lääneriigid on süüdistanud Venemaad gaasitarnete piiramises, et Ukraina konflikti tõttu Euroopale survet avaldada ja suruda läbi Nord Stream 2 gaasitoru avamine. Gazpromi teatel on Lääne-Euroopa süüdistused gaasifirma vastu alusetud.