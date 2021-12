Toidukaupade hind on viimase kümne aasta kõrgeim ja tõuseb edasi

Josing tõi pikemas plaanis rääkides välja, et Euroopas ollakse väga odava toiduhinnaga harjunud ning seadis kahtluse alla, kas see peaks nii olema.

Kuigi toiduhind moodustab neljandiku perede väljaminekust, võiks loomade heaolule ja keskkonna temaatikale mõeldes see osakaal Josingu arvates isegi suurem olla: "Järsku siis hoiame muudelt kuludelt kokku: päris palju läheb peredel alkoholile, meelelahutusele, sidekuludele."

"Selge on see, et toiduhinna tõus ei ole veel läbi," ütles Josing ja täpsustas, et mitmete asjade hind tõuseb järgmise aasta alguses veelgi, kuna hinnamuutus jõuab Eestisse viitega.

"Kõige rohkem on tõusnud maailmas õlitoodete hinnad, teraviljahinnad on tõusnud ja see omakorda mõjutab liha hinda," loetles ta.

Kuigi toiduhinnad on viimase kümne aasta kallimad, on mõni asi Josingu sõnul ka odavamaks läinud, näiteks sidekulud. "Vahest mõned piimatooted odavnevad, mõni asi, näiteks leib, on suhteliselt stabiilne," lisas ta.

Toidukorvi hind sõltub palju ka perede tarbimisharjumustest ja on väga individuaalne sõltuvalt sellest, kas ostetakse rohkem tooraineid või valmistoitu. Ka pakendamata kartulid ja viilutamata juustud-vorstid on tihtipeale soodsamad.

Josingu sõnul on tõenäoliselt toiduhindade veelgi suuremat tõusu aidanud pidurdada peatselt Eestis avatava Lidli poeketi tulek, mistõttu mitmed teised ketid on hinnatõusu edasi lükanud. Importkauba ostmine aitab peredel kindlasti ka edaspidi kuludelt kokku hoida.

"Võib-olla tarbijale ta mingi kergendus on massikaupades, kus inimesele ei ole nii oluline kohalik maitse ja tuntud Eesti hea kodumaisus, sel puhul tõesti võib Lidlist midagi leida." selgitas Josing, "aga tööstustele ja kaubandustele on ta paras peavalu."