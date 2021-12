Terviseamet soovitab rahvarohkeid aastavahetuspidusid vältida

Varasematel aastatel on aastavahetusel nii pääste kui ka politsei väljakutsete arv võrreldes tavaliste tööpäevadega kahekordistunud. Kiirabil kasvab töökoormus neljandiku võrra, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peamiselt on aastavahetuse väljakutsed seotud alkoholi liigtarbimise, tulekahjude või pürotehnika kasutamisega.

"Kui ei peaks ilutulestik mingil põhjusel tööle rakenduma, siis enne lähenemist tuleks kindlasti oodata vähemalt veerand tundi. Enne, kui panete ilutulestiku paketi, mis on oma töö ära teinud ja kust rakett on välja lennanud, tavaprügisse, peaks see olema kindlasti ära kustutatud kas lume või veega. Meil on olnud ka väga palju põlenguid, mis on alguse saanud kustumata pakettidest," selgitas lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu.

Politseil on aastavahetusel väljakutsete arv tõusnud 500-lt ligi 1000-ni. Kasvu põhjustavad nii joobes juhid kui ka alkoholist tingitud lähisuhtevägivalla juhtumid ja eluohtlikud olukorrad.

"Tülid on kiired tekkima täiesti pisiasjadest. Näiteks eelmisel aastavahetusel ema ja tütar läksid tülli telekapuldi pärast ehk ei suutnud valida ära kanalit, aga kuna seal oli ka alkohol taga, siis tagajärjed võivad teinekord olla väga tõsised. Soovitus politseilt kindlasti on see, et kui te kuulete naabrite juures karjeid või midagi, mis viitavad vägivallale, helistage kohe 112," rääkis lõuna prefektuuri talituse juht Ottomar Virk.

Hoolimata koroonaviiruse omikroni tüve kiirest levikust, saab vana-aastaõhtul külastada üle pika aja lahtiolekuaja piiranguta ka meelelahutuskohti. Terviseamet soovitab aga praeguses olukorras pidusid vältida.

"Peole saab minna inimene, kes tunneb, et talle on tõesti eluliselt vajalik seal osalemine, teisiti kuidagi ei saa. Sinna tohiks minna ainult vaktsineeritud ja testitud inimene," ütles terviseameti lõuna regiooni juht Tiia Luht.

"See öö tõotab tulla imedeöö, aga võib-olla imedeöö mitte positiivses mõttes: Kindlasti kutsume inimesi üles olema tähelepanelikud ja ikkagi eelkõige mõtlema, kas seda pidu on vaja ja kui on vaja, kellega siis pidutseda ja kuidas pidutseda," ütles Tartu Kiirabi juht Veronika Reinhard.

"Tõesti, seekord on eriline just seetõttu, et mitte ainult alkoholi liigtarbimine ja traumad ja tülid, mis tekkida võivad, vaid ka see, et viirus on salakaval," lisas ta.

"Eufooria, mis on natukene paisu taga olnud, võib vallanduda. Selles mõttes on küll kindlasti tark olla sõpradega koos ja jälgida, kuidas keegi käitub, et ikkagi oleks võimalik 1. jaanuari hommikul minna uuele aastale vastu," sõnas Ottomar Virk.