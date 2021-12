Ürituste korraldajad rõõmustavad aastavahetuse eriloa üle

Novembrist kehtib ööklubidele ja baaridele ning teistele meelelahutus- ja lõbustusasutustele liikumispiirang alates kella 23 õhtul kuni kella kuueni hommikul. Seega avalikke pidusid ei ole novembrist korraldada saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera". Aastavahetuseks kellaajaline piirang kaotatakse.

"Valdkonna esindajatega rääkides ma tunnen samaaegset nendepoolset elevust ja ebakindlust. Elevust, et saab jälle kutsuda inimesed kokku ja pakkuda neile kvaliteetset meelelahutust. See on ju see põhjus, miks ööklubid ja baarid ja meelelahutusettevõtted ja kultuurikorraldajad tegutsevad. Aga teisalt on ebakindlust, sest keegi ei tea, mis saab edasi," rääkis Tallinna ööelu nõunik, sotsiaaldemokraat Natalie Mets.

Aastavahetusel toimub palju üritusi erinevale maitsele nii suurtes peokohtades kui ka restoranides ja hotellides.

"Ma väga loodan ka seda, et inimesed suudavad piiri pidada. On ju arusaadav, et kui inimesed pole pikka aega saanud lõdvaks lasta ja kuna on teada, et piirangud võetakse maha ainult väga lühiskeseks ajaks ja peagi ei saa jälle välja minna. Ma tõesti panen inimestele hingele, et pidutseme vastutustundlikult, nii et ka 1. ja 2. jaanuar oleks täisväärtuslikud," ütles Mets.

Fotomuuseum Fotografiska aastavahetusprogramm algab juba keskpäeval ning lõpeb aastavahetuspeoga FÖPP ehk Fantastiline Öine Pealinna Pidu.

"Eks need toimuvad ju ikka piirangute raames, vaktsineerimispassid ja kõik need on sama kehtivad. Aga eks muidugi natuke mõjutab, et nüüd pärast mitut kuud saab ka öösse minna," ütles Fotografiska Tallinna kaasasutaja ja tegevjuht Margit Aasmäe.

Põhja-Tallinnas Noblessneri linnaasumis tegutsev elektroonilise tantsumuusika klubi Hall korraldab lausa kaks ööd-päeva kestva peo, mis algab vana-aastaõhtul ja lõpeb 2. jaanuri hommikul kell kuus.

"Sellepärast, et on võimalik. Olukord on selline, et praegusel hetkel on kõik, mis võimalik teha. Arved on vaja maksta ja selline olukord, et anti kaks päeva, siis meie suure majana peame selle ära kasutama," ütles ööklubi Hall juht Elena Natale.

Ööklubi juhi sõnul on praeguseks aastavahetuse peo pileteid müüdud paarsada. Mitme saaliga klubi mahutab hajutatult kuni 700 inimest.

"Ega peo tegemine ei ole tänapäeval asi, mis inimestel südamel oleks, aga ma arvan, et koosveetmine on oluline osa. Sotsiaalne koostulemine ja vana aasta ära saatmine positiivse lootusega, et uus aasta oleks parem. Ma arvan, et seda küll tahetakse koos teha," rääkis Natale.