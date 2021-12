Aastavahetuse turistide seas annavad tooni Lääne-Euroopa inimesed

Uusaasta on lähenemas, uusaastaöö on peagi käes, ja traditsiooniliselt me ootame külalisi piiri tagant, kes Tallinnasse või üldse Eestisse tuleksid uut aastat vastu võtma. Mis seis meil tänavu on?

Eks ta sellel aastal on selline nagu ta siin aasta aega ikka on olnud. Ega neid turiste väga hordidena ei liigu. Üht-teist küll liikvel on ja see teeb meele väga rõõmsaks.

Sellist hotelli, mis on täiesti välja müüdud uue aasta ööks, minu andmetel sellel aastal ei olegi. Kohti on kõikides hotellides pakkuda, osades nendest ka täiesti aastavahetuse programmid või vähemalt õhtusöögid.

Kui valitsus tegi otsuse, et vana-aasta öösel võivad lõbustuskohad kauem lahti olla, siis tegelikult see otsus tuli suhteliselt hiljuti. Kas see mingil määral mõjutas turistide tulekut või jäi see nende plaanide osas juba hilja peale?

Turistide plaanides pigem ta jäi hilja peale. Võib-olla siin natukene Soome turg on mõjutanud, me näeme väikest elavnemist Soome turu osas. Ja seda võib-olla just seoses sellega, et Soomes on värskelt pandud peale suuremad piirangud. Need siis, kes on julgemad ja vaktsineeritud, tulevad Eestisse, kus elu on veidi rohkem avatud, eriti aastavahetusel.

Aga üldiselt turistide jaoks see otsus kindlasti jäi hilja peale ja kohalike jaoks väga paljuski ka, sest väga keeruline on nii lühikese etteteatamisega suuremaid sündmusi korraldada. Sellegipoolest, nagu näha on, need ettevõtted, kes selle riski võtsid ja oma sündmused juba varem paika panid ja ettevalmistused ära tegid. Et siis pärast seda, kui tuli otsus, et aastavahetusel võib kauem pidutseda, siis müük küll mõnevõrra elavnes.

Kuidas on võrdlus eelmise aastaga, kui juba oli koroona, ja üle-eelmisega, kui koroonat ei olnud?

Üle-eelmisega, kui koroonat ei olnud, pigem võrrelda ei kannata. Siis oli tegelikult üldse turismis Eesti jaoks rekordiline aasta. Meil oli rohkem väliskülastajaid kui kunagi varem ajaloos.

Eelmise aastaga võrreldes on tänavu küll mõnevõrra paremini. See julgus, mis on vaktsineeritud inimestel, et teiste inimestega suhelda, on kindlasti väga palju kaasa aidanud.

Te juba ütlesite, et Soomest on inimesi mõnevõrra tulemas, kuna seal on piirangud teised. Traditsiooniliselt oleme lootnud Vene turistide peale. Kuidas nendega on ja kuidas nad üldse Eestisse saavad?

Vene inimestel on väga keeruline praegu Eestisse tulla. Selleks, et tulla turismi või vaba aja veetmise eesmärgil, peaks tulema lennukiga. Otse lennuühendust meil täna ei ole. Maismaad mööda piiri ületamiseks või Venemaalt väljumiseks on vaja tulla tööasjus või õppimise põhjusel või ka ravi saamise põhjusel. Need on Venemaa enda poolt seatud piirangud. Selles mõttes on venelaste reisimine küllaltki keeruline. Aga vaatamata sellele me ikkagi näeme ka tänavapildis rohkem venelasi kui aasta aega tagasi.

Ja mujalt, Kesk-Euroopast?

Kui varasemalt ongi Vene ja Soome turist andnud seda põhitooni välismaalaste seas, siis selle aastalõpu trend on pigem see, et nad kaovad ära ülejäänud rahvaste sekka, keda tuleb nii Lääne-Euroopast, Skandinaaviast kui ka täiesti üllatavatest riikidest.

Neid inimesi, kes on oma vaktsiinidoosid kätte saanud ja julgevad reisida, ikkagi on. Ja nemad on väga erinevatest riikidest.

Kuidas hinnad on? Ma kuulsin ükspäev sellist lauset, et kui soomlased meile tagasi tulevad, siis ainult korraks, sellepärast et nad näevad, et meil hinnad on läinud samasuguseks nagu neil.

Paratamatult inflatsioon ja ka kõikide toorainete sisendhinnad nagu energiahinnad, peavad kajastuma lõpus ka müügihinnas. Seda kulu ei saa ükski ettevõte enda peale võtta, mis siin aasta jooksul muutunud on.

Ma ei julge küll veel täna väita, et meie hinnad on päris samad, mis Soomes. Hinnad ikkagi kujunevad nõudluse-pakkumise tulemusel. Kui nõudlus on kõrgem, siis saavad ettevõtjad ka hinda natukene tõsta ja ma arvan, et see on täna väga põhjendatud.

Aga kui meil hetkel nõudlus aastavahetuseks väga üles ei tõuse, siis ilmselt ei tõuse niivõrd ka hinnad?

Just eile vaatasin ka üle erinevaid müügikanaleid, et mis hindadega siis hotellid müügis on aastavahetusel ja hinnad on väga mõistlikud. On täiesti erinevad hinnatasemed. Need hotellid, kes juba hakkavad vaikselt täituma, eks seal hinnad lähevad kõrgemaks ja need, kellel on võimalik veel soodsamalt müüa, siis seal on hinnad soodsamad. Tasub igal juhul vaadata erinevaid variante.