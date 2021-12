Soe ilm ja USA LNG saadetised langetavad Euroopas gaasi hinda

Euroopa gaasibörsi TTF-hind langes neljapäeval 12 protsenti ning jõudis 84,90 euroni megavatt-tunni kohta. Euroopasse jõudsid LNG-tankerid, mis alguses pidid minema Aasiasse, vahendas Financial Times.

Detsembris küündis gaasi hind 180 euroni megavatt-tunni kohta. Seetõttu suunasid USA firmad LNG laevad hoopis Euroopa sadamatesse.

"Soe ilm ja uued LNG laevad aitasid hinda viimase nädala jooksul alla tuua. Kui aga ülejäänud talvekuudel tuleb Euroopas ja Aasias külmemaid perioode, siis võib hind jälle järsult tõusta," ütles konsultatsioonifirma ICIS analüütik Alex Froley.

"Euroopa turg on nüüd tasakaalustatum, vähemalt 800 000 tonni veeldatud gaasi, mis on jagatud 11 tankeri vahel, suunati Aasia asemel Euroopasse," ütles uuringufirma Rystad Energy analüütik Kaushal Ramesh.

Ramesh siiski hoiatas samuti, et gaasi hind võib Euroopas uuesti järsult tõusta. "LNG ümbersuunamine Aasiast on kasulik vahemeede, kuid see ei asenda stabiilseid tarneid," ütles Ramesh.

Euroopa gaasist 40 protsenti pärineb Venemaalt. Vene gaasimonopol Gazprom vähendas detsembris järsult oma tarneid läbi Poola Saksamaale suunduvas gaasitorus Jamal–Euroopa.

Lisaks soojale ilmale vähendab nõudlust tootmise vähenemine Euroopas. USA tööstuskontsern Alcoa teatas kolmapäeval, et lõpetab kõrgete energiahindade tõttu kaheks aastaks alumiiniumi tootmise oma Hispaania San Cipriani tehases, vahendas Financial Times.

Saksamaa sulgeb reedel kolm tuumajaama. Prantsusmaal lähevad jaanuaris aga mitu tuumareaktorit hooldusesse.