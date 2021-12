Aastavahetus kujuneb mõnel pool Euroopas ebatavaliselt soojaks

Põhja-Hispaanias Bilbaos näitas termomeeter sel nädalal kohati 24,7 soojakraadi, mis on kõrgeim temperatuurinäit alates 1947. aastast. Madridi lähistel kerkis õhusoe 22,7 kraadini ehk kõrgeimale tasemele alates 1920. aastast, kirjutab Guardian.

"Nii kõrge temperatuur ei ole normaalne," ütles Hispaania meteoroloogiaameti kõneisik Ruben del Campo. "Selliseid temperatuurinäite näeb tavaliselt aprillikuus."

Kuuma õhumassi mõju ulatub ka Prantsusmaale ja Itaaliasse, kus päästjad on hoiatanud lumelaviinide eest mägedes.

"Praegu on mõnes Alpide piirkonnas 15 kraadi sooja 1600 meetri kõrgusel ning 4000 meetrist allpool temperatuur nullini ei langegi. Isegi öökülma pole olnud, temperatuur pole 10 kraadist madalamale langenud, ja see on väga ebatavaline," sõnas meteoroloog Luca Mercalli.

Aasta viimaseks päevaks prognoositi mõnes Itaalia suusakuurordis, nagu Cortina d'Ampezzo ja Courmayeur 13-15 kraadi keskmisest soojemat ilma ning pehme ilma jätkumist ennustatakse kuni 3. jaanuarini.

Allpool 2000 meetri piiri asuvad suusakeskused igatsevad lund. "Ja nad ei saa toota kunstlund, kuna on liiga soe," märkis Mercalli.

Päästeteenistus Itaalia Alpides on palunud suusatajatel jälgida ilmahoiatusi, kuna esineb laviinioht. "Kerkinud temperatuurid koos tugeva tuulega loovad tingimused laviinideks," hoiatas meteoroloog.

Ka mujal Itaalias on ilmaolud tavatud, näiteks Roomas võib laupäeval tulla sooja kuni 18 kraadi ning Sitsiilia linnas Catanias tuleva nädala keskel isegi 22 kraadi.