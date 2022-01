Mopeedautoga peab hakkama tehnoülevaatusel käima

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud majandusministri määruse eelnõu, mille peamine eesmärk on teha muudatusi tehnoülevaatuse süsteemis, et parandada liikluses osalevate sõidukite tehnonõutele vastavust.

Eesmärgi saavutamiseks kehtestatakse tehnoülevaatuse kohustus neljarattalistele mopeedidele ehk mopeedautodele, mida on liiklusesse viimastel aastatel järjest rohkem lisandunud. Seni pole mopeedautode tehnilist seisukorda tehnoülevaatustel kontrollitud.

"Liikluses on kasutusel hulganisti neljarattalisi mopeede, millel esineb tehnonõuetele ja liiklusregistri andmetele mittevastavust. Näiteks on sõidukit omavoliliselt ümberehitatud või on kehvasti tehtud parandustöid või jäetud need hoopis tegemata, ohustades teisi liiklejaid ja sõidukis olijaid," seisab eelnõu seletuskirjas.

Enim tuuakse mopeedautosid Eestisse Soomest, kus need tuleb esitada ülevaatusele. "Soomest Eestisse toomise peamiseks põhjuseks on Soomes ülevaatuse mitte läbimine, mis tähendab, et Eestisse tuuakse oluliste või ohtlikke vigadega või puudustega sõidukid. Tagamaks neljarattaliste mopeedide ohutu kasutamine liikluses, tuleb antud sõidukeid kontrollida ülevaatusel ja määrata ülevaatusele esitamise tähtajad," seisab määruse seletuskirjas.

Edaspidi tuleb mopeedauto ehk L6e kategooria sõiduk ülevaatusele esitada hiljemalt 48 kuu ehk nelja aasta möödumisel selle esmaregistreerimisest. Seda juhul, kui tegu on uue autoga. Kuni 10 aasta vanuse sõiduki puhul tuleb ülevaatus teha iga kahe aasta järel, üle kümne aasta vanuse sõidukiga igal aastal.

Ülevaatusele esitamiseks määratakse üleminekuaeg kuus kuud, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja saaks valida endale sobiva ülevaatusele esitamise aja.

Mopeedautode omanikke on Eestis ligikaudu 2200.

Lisaks Soomele on neljarattalistele mopeedidele ülevaatuse kohustus veel kuues Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas Leedus.

Üle 70 aasta vanused sõidukid ei vaja enam tehnoülevaatust

Perioodilisest tehnoülevaatuse kohustusest vabastatakse 70-aastased ja vanemad vanasõidukina tunnustatud sõidukid. Põhjuseks on toodud, et neid kasutatakse avalikel teedel harva ning nende ehituse iseärasuse ning vanasõidukitele kehtestatud kõrgete nõudmiste tõttu ei ole põhjust neid perioodiliselt kontrollida.

Vanasõidukina tunnustamise protseduuri käigus kontrollivad kaks asjatundjat muu hulgas põhjalikult ka sõiduki tehnonõuetele vastavust ning vanasõidukina tunnustamise akt on kehtiv 12 aastat. Iga 12 aasta möödudes tuleb sellisel sõidukil läbida vanasõidukina tunnustamine.

Lisaks pööratakse edaspidi tehnoülevaatusel tähelepanu ka valmistaja parandusmeetmete rakendamisele, märgitakse määruse seletuskirjas. Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse järgi on parandusmeetmeks meetmed, mida ettevõtja võtab nõuetele mittevastavuse lõpetamiseks kas turujärelevalveasutuse nõudmisel või omal algatusel.