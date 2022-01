Tallinki reisijate arv langes aastaga viiendiku

Tallink Grupp vedas lõppenud aastal kokku ligi kolm miljonit reisijat, mida on 20,6 protsenti vähem kui 2020. aastal. Samuti vähenes veetud sõidukite arv. Samas kasvas kaubaveoühikute arv.

"2021. aasta ei toonud meile veel palju loodetud ja kaua oodatud pandeemia lõppu ning suuremat taastumist, mis tähendas seda, et enamuse aastast veetsime me taas kord kastist välja lahendusi otsides, leiutades erinevaid mooduseid, kuidas hoida inimesi ja kaupa liikumas pidevalt muutuvate ja tihti viimasel hetkel kehtestatud reisipiirangute olukorras," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Reisijate arvud vähenesid aasta varasemaga võrreldes ettevõtte Soome-Rootsi, Eesti-Soome ja Läti-Rootsi liinidel. Tallinki Läti-Rootsi liin jäi kogu aasta jooksul suletuks ja kaks Soome-Rootsi vahel opereerivat laeva, mis seisid 2020. aasta märtsist, naasid regulaarliinile aasta teises pooles.

Ainus liin, kus reisijate arv kasvas mullusega võrreldes, oli Tallinna-Stockholmi liin, mis taasavati 2021. aasta juulikuus pärast peaaegu pooleteise aastast seisakut.

"Kuigi meie reisijate arvud 2021. aastal ei vastanud meie 2020. aasta lõpu ootustele, on meil heameel selle üle, et vähemalt aasta teises pooles kasvas meie reisijate arv möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 21 protsendi võrra ning meil õnnestus aasta keskpaiku taasavada mitmed populaarsed liinid, mis olid pandeemia algusest saati ajutiselt suletud," märkis Nõgene.

Veetud sõidukite arv 14,3 protsenti 602 033 sõidukile. Samas veetud kaubaühikute arv kasvas 2,6 protsendi võrra 369 170 ühikuni. Tallink vedas mullusega võrreldes rohkem kaupa Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi liinidel ning Soome-Rootsi liinidel vähenes veetud kaubaveoühikute hulk marginaalselt.

"Tallink Grupp seisab 2022. aasta stardijoonel lootusrikkalt ja suurte ootustega, et sel aastal tuleb lõpuks läbimurre paremuse poole, mida oleme nii kaua oodanud. Organisatsioonina oleme me õhukesemad, kuluefektiivsemad ja anname endast kõik, et tagada meie ettevõtte jätkusuutlikkus," lisas Nõgene.

Võrreldes koroonaeelse 2019. aastaga vedas Tallink möödunud aastal 69,7 protsenti vähem reisijaid, 45,8 protsenti vähem sõidukeid ja 2,8 protsenti vähem kaubaühikuid.