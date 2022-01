USA suured telekomifirmad lükkasid 5G-side käivitamise edasi

USA suured telekommunikatsioonifirmad AT&T ja Verizon teatasid esmaspäeval, et lükkasid 5G-telefoniteenuste võrkude kasutuselevõtmise kahe nädala võrra edasi.

Detsembris andis USA Föderaalne Lennuamet (FAA) välja juhised, milles hoiatati, et 5G interferentsid võivad põhjustada lendude ümbersuunamist. Teisipäeval kutsusid maailma kaks suurimat lennukitootjat Boeing ja Airbus USA valitsust üles lükkama edasi 5G-telefoniteenuste kasutuselevõtmist. Lennukitootjad väitsid, et 5G-sagedus ohustab õhusõidukite tundlikke elektroonilisi komponente.

"5G interferentsid võivad kahjustada lennukite ohutut töötamist," ütlesid Boeingu ja Airbus Ameerika juhid Dave Calhoun ja Jeffrey Knittel ühises kirjas USA transpordiminister Pete Buttigiegile.

USA transpordiminister Pete Buttigieg ja FAA juht Steve Dickson palusid reedel, et AT&T ja Verizon viivitaksid 5G kasutuselevõtmisega vähemalt kahe nädala võrra, vahendas Reuters.

AT&T ja Verizon lükkasid pühapäeval transpordiministeeriumi taotluse tagasi. Esmaspäeval aga firmad nõustusid 5G käivitamist kahe nädala võrra edasi lükkama, vahendas Deutsche Welle.

USA telekommunikatsioonifirmad AT&T ja Verizon plaanisid 5G-teenused kasutusele võtta 5. jaanuaril.

"Me teame, et lennuohutus ja 5G saavad koos eksisteerida. Oleme kindlad, et edasine koostöö lahendab kõik probleemid," teatas AT&T pressiesindaja.