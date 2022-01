Euroopas hakkas maagaasi hind jälle tõusma

Kreml eitab maagaasi kasutamist poliitilise relvana. Kolm päeva enne jõule muutis aga Jamali-Euroopa torujuhtme kaudu saabunud gaas suunda. Saksamaa-Poola piiril asuva Mallnowi mõõtepunkti andmed näitasid, et gaasi idasuunaline voog on märkimisväärselt kasvanud, teatas The Guardian.

Venemaa president Vladimir Putin väitis detsembris, et Saksamaa müüb Venemaa gaasi edasi Poolale ja Ukrainale. Putin süüdistas Saksamaa gaasiimportijaid järsus hinnatõusus. Saksamaa valitsus pole Putini väiteid kommenteerinud.

TTF-hind tõusis teisipäeval 32 protsenti ning jõudis 95,20 euroni megavatt-tunni kohta. Kolmapäeval oli hind 92,7 eurot megavatt-tunni kohta. Suurbritannias tõusis gaasi hind teisipäeval lausa 38 protsendi võrra.

Euroopas puhkes energiakriis eelmisel aastal, kui riigid hakkasid loobuma karmidest koroonapiirangutest. Detsembris küündis gaasi hind 180 euroni megavatt-tunni kohta. Euroopa gaasist 40 protsenti pärineb aga Venemaalt.

Saksamaa üks suurimaid gaasifirmasid Uniper teatas kolmapäeval, et firma pidi täiendava rahastamise saamiseks pöörduma oma Soome emafirma ja Saksamaa valitsuse poole. Firmal tekkisid raskused detsembris, kui gaasi hind tõusis järsult.

Euroopas suureneb nõudlus ka toornafta järele. Teisipäeval tõusis rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta ühe protsendi võrra, 80 dollarini barrelist. Detsembris oli hind aga 65 dollarit barreli kohta. Teisipäeval tõusis ka ka USA-s kaubeldava toornafta WTI hind.