Kallas: energiaturg peaks toimima nii, et inimesi poleks vaja toetada

"Praeguste prognooside järgi peaks siiski need hinnad alanema. Kui me vaatame energiakandjate hinda ja vaatame Nord Pooli tegutsemise dünaamikat, siis seal on väga palju taastuvenergiat. Lisaks veebruaris peaks tulema turule Olkiluoto tuumajaamas toodetav elektrienergia ehk neid pakkujaid peaks tulema turule rohkem, mis peaks hinda alla viima," rääkis Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister märkis, et külma perioodi möödudes väheneb ka tarbimine, mis peaks muresid leevendama.

"Järgmisel järgmisel neljapäeval on suur arutelu, mis on nende taastuvenergia võimsuste takistuste taga Eestis, mis mingil põhjusel ei saa võrku anda. Et need saaksid kohalt minema. Ka MKM, selle all Kredex peaks tulema välja uute meetmetega, mis puudutab ka väiketootmist või näiteks päikesepaneelide panemist individuaalelamutele, et saaks inimesed ise end aidata täiendavate võimsustega," sõnas Kallas.

Kallase sõnul on vaja lahendusi, mis aitaksid pikas perspektiivis. "Me ei suuda ju seda ette kujutada, et lihtsalt maksame toetusi, tahame, et hinnad oleksid stabiilsed, taskukohased ja meil oleks pikk perspektiiv, et turg toimiks niimoodi, et meil ei ole vaja inimesi eraldi toetada," sõnas ta.

Peaminister rõhutas, et pooltel Eesti elanikest on fikseeritud hinnaga lepingud, kellel pole tipuhindadega muret. "Kui on hirm, siis sa ostad kindlustuse, et tippu ei tuleks ja sa ei peaks selle pärast kannatama. Ka praegu elektrienergia tootjad pakuvad fikseeritud hinnaga lepinguid," rääkis ta, tuues välja, et Soomes on börsipaketi kasutajaid vaid 10 protsenti.

"Me loome neid võimalusi, et tagada stabiilseid energiahindu ja loome võimalusi, et inimesed saaksid end ise aidata," rääkis ta.

Peaministri sõnul on valitsus võtnud kasutusele olulised meetmed elektrihindade kompenseerimiseks ja käibemaksu langetamist energiakandjatelt Reformierakond jätkuvalt ei toeta. "Käibemaksu puhul oleks muudatuse mõju lõpptarbijale väga väike, neli või viis eurot. Kas see 1000-eurose arve puhul aitab? Ma arvan, et siis öeldakse, et te lihtsalt naerate meie üle."

"Kuna riik energiahindu ei kehtesta, siis pole mingit tagatist, et käibemaksu alandamisel see kuidagi tarbija arvel kajastub, sest tootja saab küsida hinda ikkagi nii nagu ta tahab," rääkis Kallas. Ta tõi näiteks lähiriikides toiduainetelt käibemaksu langetamise, mis toiduhinda alla ei viinud, vaid tõi tulu tootjatele.

Kallase sõnul saab abi vajavaid inimesi aidata kõige rohkem sihitud meetmetega. "Kui me teeme üle välja meetmeid, siis me saame aidata kõiki väga vähe, ka neid, kes seda ei vaja," sõnas Kallas.