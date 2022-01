Macron ja von der Leyen: Kasahstanis tuleb pingeid leevendada

Prantsusmaa hinnangul proovib Venemaa minna mööda Euroopa Liidust, kui peab Ukraina üle otsekõnelusi Ameerika Ühendriikidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Prantsusmaa alustas äsja Euroopa Liidu eesistumist. Prantsusmaa president Emmanuel Macron plaanib vestlust Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, kuid ta ei täpsustanud vestluse aega ega kohta.

Küll aga kutsus Macron koos Pariisi saabunud Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga lõpetama vägivalda Kasahstanis.

"Jälgin olukorda Kasahstanis suure murega. Kodanike õigused ja ohutus on esmatähtsad ja need tuleb tagada. Kutsun lõpetama vägivalda ja olema vaoshoitud. Euroopa Liit on valmis aitama, kuidas saab," ütles von der Leyen.

"Nõustun täielikult presidendi öelduga. Oleme mõlemad mures ja äärmiselt tähelepanelikud. Kutsume üles pingeid leevendama ja oleme väga valmis selles uues kontekstis aktiivselt tegutsema," sõnas Macron.