Marin: Soome otsustab ise oma julgeolekupoliitika üle

"Soome otsustab ise oma välis- ja julgeolekupoliitika üle. Siin pole pikemat juttu. Meile ei või survet avaldada. Aga pinged meie lähipiirkonnas on silmnähtavalt kasvanud," lausus Marin Yle hommikuprogrammile antud intervjuus.

Marini sõnul põhjustab Venemaa tegevus pingeid nii Ukraina piiril kui ka mujal.

"Oleme näinud lähiajaloos, nagu näiteks Navalnõi või mõne teise puhul, et need on kahetsusväärsed olukorrad ja Venemaa poolset tõuget. Me ei ole olukorra suhtes pimedad. Näeme, mis ümbruskonnas toimub, kuid tahan rõhutada, et Soome otsustab ise oma välis- ja julgeolekupoliitika üle ning millisesse organisatsiooni kuulume ja millisesse mitte. Meile ei või neid tingimusi väljast öelda," lausus Marin.

Küsimusele, kas Soome peaks nüüd, kui poliitiline olukord on paljude hinnangul muutunud halvemaks, taotlema NATO liikmeks astumist, vastas Marin, et seda pole ei otsustatud ega välistatud.

"Mõistan, et arutelu on elavnenud ja seda peetakse. Peaministrina järgin neid suundi, milles kokku leppisime, nagu näiteks välis- ja julgeolekupoliitikas. Me pole otsustanud, et Soome taotleb liitumist NATO-ga, kuid me pole seda ka välistanud. On võimalik, et tulevikus Soome seda taotleb, kuid praegu ei ole sellist otsust tehtud," lausus Soome peaminister.