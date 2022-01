RIA pakutud ideed energiakulude hüvitamiseks ei leidnud rakendust

Kuigi RIA ei pakkunud välja konkreetseid lahendusi, vaid ideid, kuidas võiks proovida olemasolevaid andmeid kasutades energiakulusid hüvitada, sest riigil on oma kodanike kohta olemas piisavalt andmeid, et hüvitisi mugavamalt välja maksta, ütles ERR-ile RIA peadirektor Margus Noormaa.

"Riigil tervikuna on oma kodanike kohta palju andmeid – näiteks e-maksuamet, rahvastikuregister, töötamise register – mis võimaldaksid luua kliendisõbralikuma viisi hüvitamiseks. 20 aastat tagasi sellist võimalust ei olnud, kuid praegu on olemas andmed ja tehnoloogiad," lausus Noormaa.

Miks RIA ideede kasuks ei otsustatud, Noormaa ei tea. "Tegime ettepanekud, aga lõpuks peavad valdkonna eest vastutajad otsustama, mida on realistlik korda saata ja mida mitte," nentis ta.

Noormaa sõnul pakub tehnoloogia tänasel päeval rohkem, kui osatakse küsida, kuid uute lahenduste kasuks otsustamine ei ole lihtne.

"Oleme ise kogenud ja näinud, et mugavate lahenduste kiiret loomist pidurdavad seadused, määrused ning töökorraldus ehk viis, kuidas senini on asju aetud. Digitaliseerimine Eestis pole läbi ning paljud teenused on veel ülesehitatud nii nagu neid asju aetakse paberil, mitte arvutites ja masinates. See seab ka piirangud, mida saab kiiresti ellu viia ja mida mitte, tihtipeale ei piisa ainult tehnoloogilisest lahendusest, vaid isegi suurem väljakutse on äriprotsesside loomine ja muutmine," lausus Noormaa.

Kui palju andmekogude põhjal energiakulude hüvitiste maksmine oleks maksma läinud, on Noormaa sõnul keeruline öelda.

"Raske on spekuleerida, mis ajaks oleks elektrooniline lahendus valminud ja mis oleks selle hind. Kui on täpselt ära kirjeldatud ja teada, mida peaks lahendus suutma teha ning mida tal selleks vaja on, siis on selle arendamine tempokas. Keeruline osa on aga juriidiliste, andmekaitse ja olemasolevate töökorralduslike nurkade maha lihvimine," lausus ta.

Aab: praegune lahendus oli ainuvõimalik

Jaak Aabi sõnul on ta teadlik, et RIA esitas majandusministeeriumile (MKM) oma ideed, kuid nende rakendamiseks oli mitu takistust.

"Automaatset lahendust oleks saanud kasutada siis, kui toetust oleks jagatud kõigile. Aga tuletan meelde: CO2 vahenditest ei saa maksta kõigile toetust. Saab maksta keskmisest madalama sissetulekuga inimestele. Sellepärast selline lahendus ka tuli. Ühtki teist, automaatsemat lahendust ei oleks võimalik selle puhul leida. Kui oleks leitud selline rahapakk, et me oleksime maksnud kõigile mingi osa arvetest kinni, siis oleks olnud võimalik ka mingi automaatsem lahendus," ütles Aab ERR-ile.

Aabi sõnul pole vaatamata andmebaaside rohkusele praegu riigil ühtki registrit, kus saaks automaatselt määrata näiteks leibkonna liikmed või sissetulekupiiri leibkonna peale.

Sissetulekupiir oligi peamine takistus, miks registripõhiselt ei saanud automaatset lahendust kasutada, nentis Aab. "(Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister) STAR, kus sotsiaaltoetusi on juba makstud ja sealt on võimalus ka erakorralist toestust maksta, jäi sellepärast kõrvale," tõi minister näite.

Kui oleks hakatud uut energiahinnatoetuste maksmiseks IT-lahendust välja töötama, oleks see võtnud vähemalt pool aastat, märkis Aab.

"Alati peab arvestama, et isikuandmete liikumine peab olema turvatud, nii sissetulekute, pereliikete kui ka muu osas andmebaaside vahel. Nii et seal tuleb sada järgmist küsimust, kui me oleks ka arendusse läinud. Aga nii kiiresti niisuguseid arendusi ei ole võimalik teha. Siis me oleks jõudnud suveks valmis arendusega," rääkis Aab.

Aabi sõnul on Eestis endiselt registrid ja andmebaasid korda tegemata, et nood saaksid omavahe suhelda ja inimeste andmed oleks samas turvatud. "See on see tõsine probleem, mis meil endiselt on," ütles minister.

MKM: kindlasti saanuks teenust lahendada teisiti

MKM-ist, kes RIA-ga ideede asjus suhtles, öeldi ERR-ile, et olemasolevaid andmeid oleks kindlasti saanud kuidagi ära kasutada.

"Kindlasti saaks seda teenust lahendada teisiti ja kasutades ära neid andmeid, mis riigil täna juba olemas on, kuid digiriik ja -lahendused on igas valdkonnas vastutava ministeeriumi teha. Sõltub ka valitsemisala digitaliseerimise seisust – see, kas näiteks energiakulude hüvitamise kasutajasõbralik tehnoloogiline lahendus on kiiresti teostatav või mitte, sõltub ka sellest, kas on vaja luua uusi või muuta juba olemasolevaid äriprotsesse ja lahendusi," lausus MKM-i asekantsler Siim Sikkut.

Sikkuti sõnul nende poole abi saamiseks ei pöördutud.

"MKM aitab siinkohal nõu ja jõuga, kui meie poole pöördutakse või me ise piisavalt varakult näeme, et midagi on lahendusena sündimas – antud juhul meil see teadmine puudus ega pöördutud. Teenuse eest vastutav ministeerium (rahandusministeerium – toim.) otsustab ise, milliseid ettepanekuid arvestada ja milliseid lahendusi on realistlik teha," nentis Sikkut.

Valitsuse otsust ja tekkinud halduskoormust kritiseeris eelmisel nädalal ka president Alar Karis, kes märkis, et 20 aasta jooksul, mil Eestis on olnud kasutusel ID-kaart ja digiallkiri, on riik jõudnud nii kaugele, et suudab põhjalike andmekogude põhjal paindlikult otsustada, millal pakkuda tuge seda vajavatele inimestele, ilma et nad peaksid esitama avaldusi, mis tekitab tarbetu halduskoormuse

Rahandusministeeriumi välja töötatud kava järgi saavad inimesed energiahinna tõusu toetust taotleda rahvastikuregistrijärgsest omavalitsusest. Taotlemiseks tuleb täita hüvitise taotlus ja esitada sinna juurde energiatarbimise arved. Kõigile omavalitsustele saab taotlusi esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka ise kohale minnes. Koos taotlusega tuleb esitada kommunaalkulude arved ja sissetuleku suurust tõendavad dokumendid.

Taotluste menetlemiseks on omavalitsused palganud lisatööjõudu.