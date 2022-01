Elektrimüüjad on asunud fikseeritud hinnaga elektrilepinguid ise muutma

Narva-Jõesuu Meresuu spaad ja hotelli tabas ebameeldiv üllatus, kui elektrimüüja lepingu ühepoolselt ümber tegi.

"Me viisime läbi hanke, selle võitis firma Inter Rao Eesti OÜ. Temaga sõlmiti elektriostuleping kaheks aastaks. Üksikasju ma ei hakka rääkima, aga see oli meile kõige soodsam ning 2019. aasta teises pooles sõlmisime lepingu. Aga 2021. aasta keskpaiku tuli teade, et leping lõpetatakse ühepoolselt ning meid viiakse üle börsipaketile," rääkis Meresuu spaahotelli tegevjuht Igor Baranov.

Müüja põhjendas otsust turusituatsiooni muutusega.

"Et turusituatsioon on muutunud ja nad ei ole suutelised oma lepingulisi kohustusi täitma," ütles Baranov, lisades, et nende leping võimaldas seda. "Leping nägi sel puhul ette sanktsioonid tarnijale, kuid selgus, et need trahvid ei katnud kaugeltki meie täiendavaid kulusid elektrile."

Inter Rao Eesti tegevdirektor Diana Jašina ütles, et nemad oma kliendilepinguid ei kommenteeri.

Suured elektrimüüjad kinnitavad, et nemad äriklientidega sõlmitud lepinguid ühepoolselt ei muuda, kuigi turusituatsioon paneb nad raskesse olukorda.

Eesti Energia kinnitas, et nemad ühtegi sõlmitud lepingut ei katkesta.

"Meil on realiseerunud riskid, mida me aasta tagasi ehk ei osanud ette näha. Samas oleme turule toonud just ärikliendile mõeldud lepingud, et tagada neile pikaajaline stabiilne olukord tuuleenergia baasil - fikseeritud hinnaga pikaaegsed lepingud 5-12 aastat," ütles Eesti Energia juhatuse liige Agnes Roos.

Roosi sõnul tahab Eesti Energia laiendada selliseid lepinguid ka eraklientidele.

Ka Alexela kinnitab, et nemad lepinguid ühepoolselt ei lõpeta.

"Iseseisvalt me seda sammu omalt poolt ette ei võta. Kui selliseid asju tehakse, siis olukorras, kus lepingud tähtaegselt hakkavad lõppema, asutakse 30 päeva enne kliendiga läbirääkimistesse või teavitatakse muudatustest. Kliendil on võimalik valida, mida ta edasi teeb," rääkis Alexela tegevjuht Aivo Adamson.

Samas saab Alexela eraklientidega sõlmida fikseeritud hinnaga vaid lühiajalisi lepinguid, sest klient võib lepingu igal ajal üles öelda, jättes hinnariskid müüja kanda.