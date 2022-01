Ungari valitsus kehtestab valimiste eel riiklikke hindu

Peaminister kinnitas, et suhkru, nisujahu, päevalilleõli, seajalgade, kanafilee ja piima hinnad külmutatakse oktoobri alguse tasemel. Orbáni sõnul tõusevad hinnad energiahindade suurenemise pärast kogu Euroopas, Ungari valitsus aga kaitseb perekondi. Sügisel kehtestati kolmeks kuuks riiklikud energia-hinnad ja seati ülempiid eluaseme-laenude intressidele.

Ungaris toimuvad 3. aprillil valimised ja esimest korda üle pika aja peab Orbáni juhitav erakond Fidesz võimule jäämiseks pingutama. Opositsioonierakonnad on oma jõud ühendanud, et 2010. aastast võimul püsinud Fideszit seekord võita.

Arvamusküsitluste järgi on Fideszil opositsiooni ees vaid mõne protsendine edumaa. Samas on inflatsioon Ungaris tõusnud 7,4 protsendini. See on isegi kõrgem, kui ökonomistide prognoositud 7,2 protsenti. Viimati oli nii suur inflatsioon Ungaris 14 aastat tagasi.

Opositsioonierakondade ühenduse juhi Peter Marki-Zay sõnul näitab Orbáni avaldus, et peaminister tunnistab ka ise, et riigi majandus on traagilises seisus.

"Jube valitsus, mis on 12-aastat kahe kolmandikulise parlamendienamusega võimul olnud ja hakkab oma valitsemisaja viimase 12 nädala jooksul hinnatõusu vastu võitlema, peab lahkuma!" kirjutas Mari-Zay Facebookis tehtud postituses.