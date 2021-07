Ohutusjuurdluse keskus esialgu Tõllu õnnetust uurima ei asu

Ohutusjuurdluse keskus esialgu Kuivastu sadamas kolmapäeval suurel kiirusel kaid ramminud reisiparvlaeva Tõll õnnetust uurima ei asu, kuid on valmis seda siiski tegema, kui juhtunu asjaolud selleks edaspidi alust annavad.

"Esialgu on meie seisukoht, et juhtunud ei olnud midagi sellist, mille tulemusena oleks vaja muuta regulatsioone ja protsesse ning seetõttu me ka praegu menetlust ei alusta," ütles ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas neljapäeva hommikul.

Arikas märkis, et õnnetuses ei saanud inimesed vigastada, samuti ei saanud kahjustada laeva veekindel osa. Viga said laeva vööri- ja kaldaramp ning kannatada umbreeling.

Arikese sõnul on praegu uurimine usaldatud transpordiametile, kelle esindajad käisid kolmapäeval ka kohapeal, tegid vajalikud intervjuud ning vaatasid üle pardasalvestused ja seadmed.

"Salvestustelt on näha, et alus lähenes kaile suure kiirusega, kuid mis oli selle põhjus, vajab veel selgitamist," ütles Arikas ja lisas, et kui edaspidi laekuvad andmed annavad alust ohutusjuurdluse keskuse menetluseks, siis seda kindlasti ka tehakse.

Transpordiameti laevanduse ohutuse ja järelevalve osakonna juhataja Kristjan Truu kinnitas, et ameti töötajad tegid kolmapäeval Kuivastu sadamas vajalikud toimingud. Samas ei soovinud Truu kommenteerida, kas esialgsetel andmetel oli tegemist aluse tehnilise rikke või mõne muu põhjusega, näiteks inimliku eksimusega.

Virtsu sadamast teel olnud ja Kuivastu sadamasse kell 14.40 randuma pidanud parvlaev Tõll sõitis neljasõlmese kiirusega vastu sadamakaid, mille tagajärjel deformeerus sõidukite pealesõiduramp täielikult. Kuivastu sadama turvakaamera salvestuselt on näha, et kokkupõrge oli väga tugev, samas aluse kerel visuaalselt suuri vigastusi näha ei ole.

Praamid.ee viitas sotsiaalmeedias intsidendile kui tehnilisele rikkele.

Parvlaeva pardal oli ka president Kersti Kaljulaid, kelle auto sai kokkupõrkes kergelt viga.