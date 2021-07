TS Laevad: Tõllu õnnetusel pole seost presidendi viibimisega laeval

"Tegemist on täieliku kuulujutuga, meil on väga kindlad reeglid ja protokollid," ütles Randveer ERR-ile.

Randveer selgitas, et laeva juhtis kapteni asemel vanemtüürimees, kellel algas vahetus kell 14 ehk vahetult enne õnnetuse juhtumist. Ta lisas, et tegemist oli puhkuselt tulnud tüürimehega, kõik toimis plaanipäraselt ja töötajad olid oma ametipostidel.

Randveeri sõnul pole seni uurimine näidanud, et keegi parvlaeval oleks reeglite vastu eksinud.

Teisipäeval käis riigikogu Estonia laevahuku toetusrühma ees aru andmas ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas. BNS teatas, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) aseesimeest Mart Helmet huvitas komisjoni koosolekul väide, et president Kersti Kaljulaid viibis Tõllu õnnetuse eel kaptenisillal ning õnnetuse ajal oli kapten sillalt lahkunud, et saata riigipea tema ametiautosse.

Arikas märkis, et seni laekunud andmete põhjal ei ole tekkinud vajadust Tõllu asjus menetlust alustada. Ta lisas, et see pole ohutusjuurdluse keskuse asi, kes ja kus laeval õnnetuse ajal asus.