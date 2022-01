Eesti tahab EL-i kliimapaketis vähendada enda süsiniku sidumise kohustust

Rohepöörde jaoks olulise "Eesmärk 55" täitmiseks peab Eesti Euroopa Komisjoni plaanide järgi metsanduses ja põllumajanduses siduma 2,5 miljonit tonni süsinikku aastas. Praegu suudab Eesti nendes sektorites siduda 0,7 miljonit tonni süsihappegaasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keskkonnaminister Erki Savisaare (KE) sõnul on täiendava süsiniku sidumine teoreetiliselt võimalik, kuid see tähendaks metsatööstusest saadava lisandväärtuse kadu miljardite eurode eest.

"Kui me läheme seda teed, et me vähendame metsamajandust kaks korda, siis loomulikult ei ole enam nii palju neid saekaatrid vaja. Aga ma olen täiesti veendunud, et see kokkulepe saab olema midagi muud, sest me ikkagi räägime metsanduse sektoris 60 000 töökohast ja ma ei näe küll võimalust, kuidas meil sotsiaalmajanduslikult oleks mõistlik neist 30 000 järsku ära kaotada," selgitas minister.

Savisaare sõnul on võimalus sidumise kohustust jagada põllumajandusega.

Maaeluminister Urmas Kruuse (RE) aga ütles, et põllumajanduses on omad eesmärgid täita hoopis jagatud jõupingutuse määruse osas, mis on otsustatud enne "Eesmärk 55" vastuvõtmist.

"Sel juhul see tähendaks seda, et me peaksime eesmärgina 40 protsenti vähendama. Kõige suuremad meetmed, mille kaudu me saame seda teha, on biometaani kasutuselevõtt ja täppisväetamine," rääkis Kruuse.

Teisisõnu ei tähenda Kruuse sõnul süsiniku sidumine loomakarjade vähendamist, vaid neid nõudeid saab täita farmides taastuvenergiat tootes.

Eesti on nõustunud valitsuse tasemel "Eesmärk 55" paketi põhiseisukohtadega. Kuid "Eesmärk 55" peab veel heaks kiitma riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon, kes arutab asja ülejärgmisel esmaspäeval.

Savisaar sõidab aga Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisele järgmisel nädalal.

"Kui Euroopa Liidu asjade komisjon selleks ajaks ei ole mandaati andnud, siis ma tõesti ei saa öelda, mis on Eesti seisukoht. Ma saan rääkida sellest, millised on minu mõtted ja kuidas mulle tundub, et see seisukoht kujuneb," ütles Savisaar.

"Minister võib vabalt juhinduda valitsuse seisukohtadest ja neid seisukohi selgitada ja kaitsta. Ja ei ole põhjust oletada, et Euroopa Liidu asjade komisjoni lükkab selle valitsuse seisukohad tagasi. Kindlasti on need mõistlikud enamuses. On mõningaid punkte. Me lähtume majanduskomisjoni ja keskkonna komisjoni aruteludest, kus mõlemas arutelus on niisuguseid täiendavaid küsimusi ja argumente. Me tahaks neid kajastada," kommenteeris riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Siim Kallas (RE).