"Rahva teenrid": hinnatõus ja Eesti 200-ga liitujad ei ennusta Reformierakonnale head

Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud leidsid, et presidendi kantselei endise direktori Tiit Riisalo ning võimalik et ka president Kersti Kaljulaidi liitumine Eesti 200-ga ähvardab Reformierakonna reitingut, mida juba niigi kahjustab energiahindade tõusu tõttu vallandunud kriis.

"Eesti valijad on armastanud uusi erakondi - ehkki Eesti 200 pole enam nii uus - ja neile valimistel tugevaid mandaate andnud. Kui Reformierakond suudab oma šansid maha mängida, siis Eesti 200 šansid on silmapaistvalt suured," leidis Heidit Kaio.

Temaga nõustus Urmet Kook, kes viitas samuti Reformierakonna keerulisele olukorrale ning peaminstripartei ja Eesti 200 sarnasele valijaskonnale.

"Olles erakondade reitinguid viimased neli-viis aastat põhjalikult jälginud, siis võin öelda, et Eesti 200 ja Reformierakonna toetused on nagu ühendatud anumad. Nende toetajad on liberaalse maailmavaatega inimesed, euroopalike väärtuste kandjad ning neid on ühiskonnas teatud hulk," rääkis Kook.

Tema sõnul näitavad küsitlused, kuidas nende kahe erakonna toetused on omavahel seotud - kord on ühe erakonna toetus kõrgem ja teisel madalam ning mõni teine kuu vastupidi. "Sama tuleb välja ka uuringutest, kus vastajatelt küsitakse nende teist erakondlikku eelistust: Reformierakonna valijad ütlevad, et nende teine eelistus on Eesti 200 ja ka vastupidi," ütles Kook. "Mõningal määral tuleb mängu ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond, sest Eesti 200 on võtnud omale osa sotside valijaid," lisas ta.

"Nii, et kui Eesti 200-ga peaks liituma lisaks Riisalole, kes on taustategija, ka [president] Kersti Kaljulaid, siis see oleks kõige halvem uudis Reformierakonnale ja osaliselt ka sotsidele," tõdes Kook.

Sel nädalal selgus, et kunagi erakonna Isamaa valimiskampaaniaid juhtinud ning Kaljulaidi ametiajal presidendi kantselei direktorina töötanud Riisalo liitub Eesti 200-ga ning hakkab tegelema selle valimiskampaania korraldamisega.

"Oluline on siiski, et Kaljulaid ei ole veel ühegi erakonnaga liitunud ega ole isegi teada, kas ta üldse Eesti poliitikasse tuleb. Esmalt tuleks tema otsus ära oodata. Ma arvan, et päris kohe sellest ka kuulda ei saa, sest kui ta peks mõne erakonnaga liituma, siis hakataks teda kohe niiöelda "auklikuks laskma"," rõhutas Kook.

Neeme Korv leidis siiski, et päris üks-ühest seost Reformierakonna ja Eesti 200 valijate vahele tõmmata ei saa. "Alati ei ole poliitikas 1+1=2 ning alati pole ka nii, et kui ühelt midagi maha lahutada, siis teisele tuleb sama palju juurde. Ma arvan, et valimistel tuleb see summa siiski suurem, mis tähendab, et Reformierakond kaotab vähem kui Eesti 200 juurde võidab," rääkis Korv.

Kaio tõi esile, et kui seni on Reformierakonna toetajad olnud jõukam keskklass ja ettevõtjad, siis järsult kasvanud energiahinnad löövad ühtviisi nii palgatöötajatest Reformierakonna toetajaid kui ka ettevõtjaid, kelle ärisid hinnatõus ohustab. "Samasugust mõistvust, mida vajab keskklass, mis on Reformierakonna toetajaskond, vajavad ka ettevõtjad," tõdes ta.

Saates osalenud arutasid ka valitsuse sees ja ümber kasvanud pingeid seoses energiahindade kompenseerimisega ning leidsid, et vastuolud siiski valitsuse langemiseni ei vii.

Koogi hinnangul ei ole üle 20 protsendi piiri tõusnud toetusega Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE), kes plaanib valitsusele umbusalduse avaldamist, mingit soovi valitsusse minna, vaid jätkata protestide ja valitsuse kritiseerimisega. Seetõttu oleks ainus alternatiiv, kui Reformierakond teeks valitsuse Isamaa ja sotsidega, kes aga ei pruugi aasta enne valimisi sellest huvitatud olla. Seetõttu ei ole ka oodata umbusaldusavaldus läbi läheks, leidis ta.

"Ma usn ka, et EKRE-l puudub praegu huvi valitsusse minna. Jube tore on praegu vaadata, kuidas Reformierakond ise endale auku kaevab, seda on teistel erakondadel hea meel näha," ütles Kaio. "Isamaa võiks olla ainus, kellel oleks praegu huvi valitsusse minna. Teistel on lusti kui palju," lisas ta.

Korv nõustus eelkõnelejatega ning märkis, et EKRE on end poliitiliselt nii-öelda nurka värvinud, suutmata teiste erakondadega koostööd teha.

Lisaks oli saates pikemalt juttu energiahindadest ning julgeolekuolukorrast Euroopas