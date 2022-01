Ukraina: riigiasutusi rünnanud grupp on seotud Valgevene luureteenistusega

Ametniku sõnul oli Ukraina valitsusasutuste vastu korraldatud rünnak vaid kattevari suuremale operatsioonile, vahendas Reuters.

Küberrünnaku taga oli küberluurega tegelev grupeering, keda seostatakse Valgevene luureteenistusega, ütles ametnik.

Sama grupeering on tema sõnul rünnanud varem ka Leedut, Lätit ja Poolat ning levitanud seal NATO-t kritiseerivaid lugusid, lisas ta.

Ukraina valitsusasutusi tabas reedel massiivne küberrünnak, millega postitati riigi veebisaitidele ukrainlastele suunatud ähvardus.

"Ukrainlane! Kõik sinu isikuandmed on laaditud avalikku võrku. Kõik arvutis asuvad andmed on kustutatud, neid ei ole võimalik taastada," seisis rünnaku alla sattunud veebilehekülgedel vene, ukraina ja poola keeles tehtud postitustes. "Kõik sind puudutav info on saanud avalikuks, karda ja ole valmis hullemaks. Siin on sinu minevik, olevik ja tulevik," lisati samas.