Läti rahvusringhääling saab õigusvahemehe

Lätis alustab 1. märtsist tööd avalik-õigusliku meedia õigusvahemees. Paljude arvates on see riigis üks vajalikumaid ameteid, mis aitab ühinevail Läti televisioonil ja raadiol hoida oma programmide sõltumatust ja tõsta nende kvaliteeti. Esimeseks õigusvahemeheks valiti viieks aastaks Stradinši ülikooli kommunikatsiooniteaduskonna dekaan Anda Rožukalne.

Kuigi praegu töötavad Läti televisioon ja raadio veel eraldi ning nende koostöö jõuab rahvani ühises portaalis lsm.lv, on vastloodud elektroonilise avalik-õigusliku meedia nõukogu edukalt tööle asunud ja äsja said paika ka uued programmijuhid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Professor Anda Rožukalnel tuleb aga Läti ajaloo esimese avalik-õigusliku meedia õigusvahemehena tegevuskava selle ameti jaoks alles luua, ehkki eesmärgid on suured ja ootused kõrged.

Avalik-õigusliku meedia õigusvahemees on Lätis täiesti uus amet ja see saab olema ka sõltumatu, mis tähendab, et sel inimesel on õigus, kui ta näeb mingeid probleeme, teatada neist parlamendile ja otsida sealtkaudu lahendusi.

"Õigusvahemehe töö on väga lai. Peame samal ajal ka õpetama ühiskonda üldse ära tundma ajakirjanduslikku kvaliteeti. Ülikoolis läbi viidud uuringud näitavad: osa inimesi ei mõista, et ajakirjaniku töö on teiste info edastajatega võrreldes midagi erilist ja erinevat," ütles Läti avalik-õigusliku meedia õigusvahemees Anda Rožukalne.

Professor Rožukalne meelest on tähtis ajakirjanduslikku sõltumatust kaitsta, mitte piirata, kuid samas ei tähenda sõltumatus ebaprofessionaalsust ja toob näiteks koroonaviirusega seotud teemade kajastamise.

"Leian, et suur probleem on teha tänavaküsitlusi teemal, kas vaktsiinid toimivad. See pole tänavaküsitluse teema, see küsimus tuleb esitada teises formaadis. Ajakirjanikuna võite koguda tänaval arvamusi näiteks selle kohta, kuidas inimesed hindavad tervishoiupoliitikat, kuid mitte teadusküsimuste kohta. Teaduskommunikatsioon on ajakirjanike jaoks praegu ülisuur probleem," lausus Rožukalne.

Kui Eestis on venekeelse auditooriumi jaoks eraldi telekanal, siis Lätis plaanitakse ka Läti televisiooni venekeelne uudistesaade jätta vaid veebis vaadatavaks. Samas on ka erameedia venekeelsed kanalid kas suletud või keelatud.

"Parlamendi ühiskonnaasjade ja inimõiguste komisjon on andnud avalik-õigusliku meedia nõukogule ülesande siiski leida võimalus edastada venekeelseid uudiseid ka tasuta telekanali kaudu," ütles Rožukalne.

Seega peab õigusvahemees Anda Rožukalne olema kui sild Läti ühiskonna, ajakirjanike, toimetuste juhtide ja ka parlamendi vahel.