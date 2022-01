Mölder: kui Reformierakond meid ei toeta, tuleb muudele viisidele mõelda

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Tõnis Mölder ütles, et peaminister Kaja Kallase edastatud visioon energiatoetustest ei olnud see, mida fraktsioon esmaspäeval kuulda lootis. Ta lisas, et kui Reformierakond Keskerakonna energiatoetuse meetmeid ei toeta, tuleb hakata mõtlema muudele viisidele, kuidas Eesti inimesi kõige paremini aidata.

"Kaja Kallase sõnum keskfraktsioonile oli see, et tema ja nende erakond näeb eelkõige seda, et täna on vaja olukorda analüüsida, millised toetusmeetmed, mida täna valitsus on rakendanud, töötavad ja millised mitte ja et kuskil kahe- kolme nädala jooksul võiks tulla siis selle teema juurde tagasi, et kas on vaja midagi selles energiakriisis veel inimestele hüvitada või mitte. Aga ilmselgelt keskfraktsiooni jaoks see sõnum ei olnud see, mida me tegelikult lootsime," ütles Mölder.

Mölder rääkis, et Kallas konkreetseid Reformierakonna ettepanekuid Keskerakonna fraktsioonile ei tutvustanud, küll aga möönis, et ta on valmis kaaluma kõiki ettepanekuid.

"Keskfraktsiooni sõnum oli, et kriisis, kus inimesed on saanud väga valusalt pihta, kus ettevõtjad on saanud väga valusalt pihta, ei ole meil aega oodata nädalaid ja koostada mingeid analüüse, me tahaksime liikuda võimalikult ruttu, lähipäevadel edasi nende meetmetega, mida Keskerakond on pannud lauale ja me tahaksime väga selgelt näha, kas koalitsioonipartner tahab panustada Eesti inimeste aitamisse või kui ei, siis kindlasti siin tuleb ka erinevaid muid mõtteid hakata kaaluma," rääkis Mölder.

"Meie eesmärk ei ole tekitada valitsuskriisi, meie eesmärk on aidata Eestimaa inimesi ja me tegelikult näeme täna seda, et need meetmed, mida valitsus on rakendanud, on aidanud olulisel määral inimeste olukorda leevendada. Aga sellest ei piisa," lausus Mölder.

"Küsimus on selles põhimõttes, et kas Reformierakond on valmis täna tulema Eestimaa inimestele appi või ei. Ja kui seda abi ei olda valmis pakkuma täna, siis see on ilmselgelt selge märk keskfraktsiooni jaoks, et siin on vaja võtta konkreetsemaid samme ja meetmeid kasutusele," lausus Mölder.

Mölder rääkis, et keskfraktsioon ootab ära esmaspäevase koalitsiooninõukogu koosoleku tulemused, aga erakond on valmis operatiivselt kogunema nii fraktsiooni kui ka juhatuse tasemel.

"Me oleme ise omalt poolt välja käinud kolm väga selget meedet ja me tegelikult ootaksime, et Reformierakond tuleks omalt poolt välja konkreetsete meetmetega, kus me saaksime leida ühisosa ja edasi liikuda. See ettepanek, et me analüüsime veel paar nädalat tekkinud olukorda, ei olnud meie jaoks piisav," ütles Mölder veel.

Ligi: mõne mehe ego on tähtsam kui mõistlik riik

Ajakirjanik Mirko Ojakivi küsis esmaspäeval Vikerraadio saates "Uudis +" Reformierakonna aseesimehelt Jürgen Ligilt, millises suunas koalitsioon toetuste valguses liigub.

"Ta liigub ikkagi kõigi rahustamise suunas, niipalju kui eile õhtul tundus. Aga hommikul on jällegi uued muljed. Siin mõne mehe ego on tähtsam kui mõistlik riik. Me ei saa täpselt ette näha, mis hakkab kell 13 koalitsiooninõukogu koosolekul juhtuma," ütles Ligi.

"Valitsevad erakonnad peavad kehtestama mõistuspärast poliitikat, mitte iseennast. Riigi võimalused ja terve mõistuse võimalused on piiratud," lisas ta.

"Ma loodan, et sellised lausalised väljapressimised ikkagi läbi ei lähe," ütles Ligi.

Ligi rääkis, et riik on juba ära lubanud anda sadu miljoneid ning nüüd tuleb hakata toetusi täpsemini sihtima.

Kaja Kallas vabandas Keskerakonna ees

Erinevate allikate sõnul palus Kaja Kallas fraktsioonis käies Keskerakonnalt segase kommunikatsiooni pärast vabandust.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas, et Kaja Kallas tõepoolest vabandas. "Need hetked olid siirad ja kantud soovist jätkata koostööd," ütles Karilaid ERR-ile.

Karilaid nimetas aga murekohaks, et Reformierakond reageerib probleemidele ja ettepanekutele liiga aeglaselt. Ta avaldas lootust, et koalitsiooninõukogu koosolek viib selleni, et ollakse nõus ikkagi ka protsessi kiirendama.