Kolmapäevane elektrihind langeb 11 protsenti 151 eurole

Elekter on kalleim nii hommikul kui ka õhtul. Kõige rohkem maksab elekter hommikul vahemikus kell 9-10, millal see maksab 193,7 eurot megavatt-tunni kohta. Soodsaim on elekter taas öösel. Kell 23-24 maksab megavatt-tund 60,1 eurot.

Soomes on kolmapäeval keskmine elektrihind Eesti omast 58,6 protsenti odavam, keskmiselt 62,6 eurot megavatt-tunni eest. Lätis ja Leedus on elektri börsihind Eesti omaga samal tasemel.