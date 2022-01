Tallinnale laekus kahe päevaga üle 5000 energiahinnahüvitise taotlust

Kuigi esmaspäeval tekkis Tallinna e-taotluste süsteemis väike tõrge, on energiahinna kompenseerimise taotluste vastuvõtt sujunud hästi ning kahe päevaga on vastu võetud üle 5000 taotluse, ütles Tallinna abilinnapea Betina Beškina.

Tallinlased on esitanud energiahinna kompenseerimise taotlusi kahe päevaga üle 5000, alla kolme protsendi neist on esitatud paberil linnaosavalitsustes, ütles Beškina.

Esimesed väljamaksed tehakse neljapäeval ning sel nädalapäeval hakatakse ka edaspidi energiahinna hüvitisi tallinlaste pangakontodele kandma.

Beškina sõnul pole peale esmaspäevast tõrget taotluste e-keskkonnas rohkem tõrkeid ette tulnud ning taotluste vastuvõtmine sujub hästi. "Tegelikult on olnud see sujuv. Kui tuleb ette, et ei saa sisse logida, siis tuleb paar minutit oodata," lausus ta.

Tallinn prognoosib, et linnas esitatakse ligikaudu 60 000 energiahinna hüvitamise taotlust.

Tallinn on suure hulga taotluste menetlemiseks võtnud tööle 15 inimest, sama palju tahetakse veel värvata, ütles Beškina, kelle sõnul on Tallinnale seni olnud normiks, et toimetulekutaotlusi laekub kuu jooksul 2000 kuni 3000. "Seega saime kahe päevaga kahe kuu mahu," ütles abilinnapea.

Eestis hüvitatakse 80 protsenti elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest, mitte kogu arve. Hüvitatakse 80 protsenti arvetel toodud energia koguhinnast, mitte ainult ühikuhinnast (sealhulgas) võrgutasud, aktsiisid, käibemaks, taastuvenergia tasu), mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.