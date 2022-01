Gaasi müüja survestab poliitikuid fikspakette tarbijatele siduvaks muutma

"Ajakirjandusest oleme üles noppinud info, et riigikogu on kaalumas kodutarbijate elektrihinna fikseerimise võimaluste suurendamiseks seaduste muutmist selliselt, et fikseeritud hinnaga tähtaegne leping oleks tarbijale siduv kuni lepingu lõpuni. /.../ Kuid turuhinna oluline kõikumine ei toimu vaid elektriturul, ettearvamatult käituvad hinnad ka gaasiturul. Seetõttu on väga oluline seista mõlema energia tarbijate eest ning pakkuda neile ühesuguseid võimalusi. Sellest tulenevalt leiame, et fikseeritud hinnaga tähtajaliste lepingute osas tuleb teha muudatusi ka gaasilepingute regulatsioonis," kirjutas Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot kirjas Kristen Michalile, Kaja Kallasele ja Taavi Aasale.

Noot leiab, et praeguste volatiilsete hindade tingimustes saab energiamüüja pakkuda fikseeritud hinda vaid juhul, kui ta on veendunud, et klient ka endale võetud kohustusi kokkulepitud tähtaja vältel täidab või mittetäitmise korral tekkinud kahju müüjale korvab.

"Kuigi ka varem ei saanud me lubada endale suures mahus fikseeritud hinnaga energiamüügilepingute sõlmimist kodutarbijatega (u 90 protsenti meie kodutarbijate gaasimüügilepingutest on sõlmitud muutuva hinnaga), on tarbijate liikumise risk hinnakõikumiste tõttu mitmekordistunud ja võtnud meilt mõistliku võimaluse fikseeritud hinda pakkuda. Teisalt on ühiskonnas selgelt tõusnud nõudlus tarbijale stabiilsust tagavate fikseeritud hinnaga lepingute järele."

Gaasifirma juht märgib, et tegelikkuses tuleneb keeld sõlmida kodutarbijaga tähtajalisi lepinguid, mida peab tarbija alati igal hetkel saama lõpetada, mõlemale valdkonnale ühisest võlaõigusseadusest (VÕS).

VÕS-i muutmise läbi saab korraga Noodi sõnul lahendada nii gaasi- kui ka elektrivaldkonna probleemi.

"Selline muudatus annaks energiamüüjale kindlustunde, et tal on võimalik oma sisseostulepinguid täita ning võimaldaks tagada tarbijale hinnastabiilsuse praegusest palju paremal hinnatasemel. Näiteks saaksime tänaste hindade ja kehtiva regulatsiooni juures pakkuda oma kodu gaasiga kütvale kliendile fikseeritud hinda tasemel 80 eur/MWh maksimaalselt üheks aastaks. Kui aga seadus võimaldaks leppida kokku lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasus, julgeksime täna teha hoopis paremad pakkumised: 73 eur/MWh (üheaastane leping), 61 eur/MWh (kaheaastane leping) ja 52 eur/MWh (kolmeaastane leping). Hinnad on kajastatud käibemaksuta," kirjutas Noot.