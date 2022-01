Energiahindade kriis kasvatas inimeste huvi päikesepaneelide vastu

Päikesepaneelide jaoks on kavandamisel kaks meedet - üks eramaja omanikele ning teine kortermajade tarbeks.

"Päikesepaneelidega on hetkel olemas 3,7 miljonit, mis on selgelt väike summa. Sinna me otsime raha juurde. Ma loodan, et me seda raha sinna juurde ka leiame," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Korterelamute meetme maht on kümme miljonit eurot, mis on ette nähtud päikesepaneelide paigaldamiseks ja energiatõhususe tõstmiseks. Kui kortermajade puhul on toetuse eelduseks energiatõhususe suurendamine, siis eramajade omanikele pole palju tingimusi ette nähtud.

Tallinna ja Tartu majaomanikele kompenseeritakse kümme protsenti päikesepaneelide kulust, väljaspool neid linnu 20 protsenti.

"Ma arvan, et see on siiski arvestatav protsent. Eriti, kui me räägime eramajadest. Kui me räägime korterelamutest, siis muidugi see protsent on suurem. Siis me räägime 30 protsendist ja võib-olla ka rohkem, kui on täiendavad meetmed veel seal juures energiatõhususe tõstmiseks," selgitas Sutt.

Päikesepaneelide tasuvusaeg lüheneb tänu elektri ja gaasi hinna tõusule. Kui varem peeti keskmiseks tasuvusajaks kümmet aastat, siis nüüd võiks Tallinna tehnikaülikooli ehitusfüüsika professori Targo Kalamehe hinnangul rääkida kaheksast aastast.

Palju sõltub päikesepaneelide tootlikkusest ja ka alghinnast, mis on omakorda tarneraskuste tõttu veidi tõusnud.

"Mida tuleb kindlasti arvestada päikesepaneeli paigaldusel näiteks katusele, on see, et enne on katus ära soojustatud ja katusekate selline, et ta järgmised 30 või 50 aastat peab ilusasti vastu, sest kui päikesepaneelid panna vanale katusekattele ja hakata paari aasta pärast katusekatet vahetama, siis tuleb palju lisanduvaid töid ja see tasuvusaeg pikeneb märkimisväärselt," selgitas Kalamees.

Professori hinnangul näeme kindlasti päikesepaneelide paigaldamise suuremat lainet Eestis, sest uutes hoonetes on taastuvenergiaallikate kasutamine loomulik lahendus.

"Samamoodi nagu on loomulikuks muutunud meil torudes olev vesi ja kanalisatsioon ja elekter. See saab olema nii uutel hoonetel kui ka vanematel renoveeritud hoonetel selliseks lahenduseks, mida kindlasti kasutatakse," ütles Kalamees.

Päikesepaneelide toetuse detailid saavad ilmselt paika järgmisel nädalal ning toetust saab KredExi kaudu taotlema hakata veebruaris või märtsis.