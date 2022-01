Päev enne lõppu on rahvaloenduse e-küsimustikule vastanud pool elanikest

"Praeguse seisuga võib arvata, et elektrooniliselt vastanute number on tublisti üle 400 000 individuaalse vastuse. Ja sellega on üle loendatud tublisti üle 500 000 inimese, sest ühe vastamisega võib inimene vastata ka oma alla viieaastaste laste eest," ütles Lee reedel ERR-ile.

Samas eelmise rahvaloenduse ajal vastas elektroonilisele küsimustikule umbes 60 protsenti elanikest, aga siis oli vastamine tehtud kohustuslikuks.

"See, et me liigume seekord kusagil 45-50 protsendi vastamismäära juures, on iseenesest tegelikult päris hea tulemus, arvestades, et valdavalt on tegemist vabatahtliku vastamise vormiga. Eelmisel rahvaloendusel oli see kõigi jaoks kohustuslik," rääkis Lee. "Ja arvestades seda, millised teemad on praegu ühiskonnas teravad ja mis inimestele praegu korda läheb, siis mina julgeks seda tulemust päris heaks pidada."

Statistikaameti juhi sõnul on paralleelselt üldisele elektroonilisele ankeedile vastamisega toimuva valik-uuringu vastamise määr 40 protsendist pisut kõrgem ning kui veebruaris algab ka telefoniküsitlus, siis sellega lisanduvad andmed peaks tagama üldistuste tegemiseks vajaliku alusmaterjali.

"Kui me selle rühma inimesi saame ilusti kaetud, siis me saame kõik vajalikud andmed ettenähtud lõigetes kätte. Ja need andmed, mis on inimeste poolt täiendavalt vastatud, teevad olukorda ainult paremaks. Selles vaates me ikkagi ütleme, et lisa 500 000 andmepunkti on väga hea alusmaterjal, millega analüüsis edasi minna," rääkis Lee.

Koroona tõttu kodusid ei külastata

Peadirektori sõnul leiab statistikaamet praegu, et Covidi olukorra tõttu rahvaloenduse kitsamasse valimisse sattunud elanike kodusid külastama ei hakata ning küsimustikud püütakse täita telefoni teel.

"Praeguse hetke seisuga, kus kõik maakonnad on nii-öelda punases, rakendame seda stsenaariumit, et helistame, püüame inimestega kontaktivabalt ühendust saada. Ja füüsiline kokkusaamine on kõige viimane võimalus, mida kasutada," ütles Lee. "Ma tahan rõhutada, et ühtegi kokku leppimata või juhusliku visiiti me kindlasti ei korralda. Küsitleja ja vastaja hindavad individuaalselt kokkusaamise riski, nakatumise riskisituatsioone ja meie praeguse seisuga küll soovitame küsitlejatel vältida füüsilisi kokkusaamisi.," lisas ta.

Rahvaloenduse käigu järgmine vahehindamine on 7. veebruaril ning siis tehakse vastavalt olukorrale uus otsus, ütles Lee, kuid loenduse pikendamist kevadesse kindlasti ei tule.

"Uuringu metoodika näeb ette, et see toimub kindlal perioodil, ka perioodil on tähtsus. Praeguse seisuga on meil veebruari lõpuks kavas küsitluse andmete kogumine lõpetada," rõhutas ta. "Aga ka selleks puhuks on meil metoodikas ette nähtud protseduurid, mida teha siis, kui tõesti inimestega ühendust saada ei õnnestu või kui sellelt aadressilt kõiki vastuseid kätte ei õnnestu saada. Nii et selle peale on juba metoodikat koostades mõeldud," kinnitas ta.

Rahvaloenduse küsitlus toimub kahes etapis, kahel eri meetodil. 28. detsembrist kuni 22. jaanuarini on kõik Eesti elanikud oodatud vastama veebiküsitlusele. Veebiküsitlusele järgneb ajavahemikul 1. veebruar kuni 28. veebruar küsitlus telefoni teel või kodus neile loenduse valimisse kuuluvate aadresside elanikele, kes ei ole oma vastuseid veebi teel edastanud. Küsitluse juhuvalimis on umbes 40 000 aadressi üle Eesti. Nende aadresside umbes 60 000 elanikule on vastamine kohustuslik ja neile saadetakse postiga ka sellekohane teade.