CIA: Venemaa pole Havanna sündroomiga seotud

USA Luure Keskagentuuri (CIA) hinnangul on ebatõenäoline, et Venemaa või mõni muu välisriigi valitsus on salapäraste tervisekahjustuste taga, mida nimetatakse ka Havanna sündroomiks.

"Enamus tuhandest juhtumist on seletatavad erinevate meditsiiniliste ja keskkonnast tingitud põhjustega, sealhulgas ka varem diagnoosimata haigustega," ütles CIA ametnik.

Havanna sündroomiks on hakatud nimetama USA diplomaatidel teadmata põhjustel tekkivaid füüsilisi kahjustusi, mille sümptomiteks on peavalu, peapööritus, kognitiivsed probleemid, tinnitus, ning nägemis-, kuulmis- ja tasakaaluhäired. Esimest korda teatasid sellistest probleemidest 2016. aastal USA saatkonnas Havannas töötanud diplomaadid.

Sündroomi ülemaailmne ulatus tekitas USA võimude seas kahtlusi, et Venemaa või mõni muu riik kasutab ametnike ründamiseks raadiolaineid. Seetõttu hoiatas CIA juht William Burns, et kui selgub, et salapärase haiguse taga on Venemaa, siis Moskvat ootavad ees tõsised tagajärjed, vahendas Rferl.

CIA uuringu esialgne järeldus aga ei leidnud mingeid tõendeid selle kohta, et Havanna sündroomi taga on Venemaa.

"Leiame, et on ebatõenäoline, et mõni välisriik, sealhulgas Venemaa, viib läbi globaalset kampaaniat, mis kahjustab USA ametnike tervist," ütles CIA ametnik.

Burnsi sõnul jätkab agentuur Havanna sündroomi uurimist. "Jätkame nende juhtumite uurimist. Võimaldame neile, kes sündroomi tõttu ravi vajavad ka juurdepääsu tipptasemel hooldusele," ütles Burns.

USA välisminister Antony Blinken ütles samuti, et USA jätkab Havanna sündroomi uurimist.

Advokaat Mark Zaidi sõnul on CIA raport aga desinformatsioon. Zaid esindab mitut inimest, kelle puhul on registreeritud Havanna sündroomi sümptomid.

"CIA avaldas esialgsed järeldused, et tulla toime agentuuri sisese mässuga, kuna paljud luureohvitserid ei taha enam välismaale minna," ütles Zaid.

Vabariiklasest senaator Susan Collins ütles, et on CIA järeldustest üllatunud.

"CIA töörühma järeldusi on raske ühildada muude tõendite ja ütlustega," ütles Collins.

Moskva eitab oma seoseid sündroomiga.